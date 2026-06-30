Na edukativnom kampu: Blistavi mladi umovi blistaju

Pametna deca imaju vremena za sve, a posebno za učešće na kampovima koji im služe za lično usavršavanje i za upoznavanje sa sebi sličnima. Došao je red da se ide u Idvor.

Organizatori 16. naučno-edukativnog kampa „Mihajlo Idvorski Pupin”, koji traje od 1. do 8. jula, su RCT „Mihajlo Pupin” iz Pančeva i Dom kulture „Mihajlo Pupin” iz Idvora, koji ove godine žele posebno da zahvale kustoskinji Jeleni Kalin.

Tema kampa je: „Primena računarskih nauka i elektronike u fizici”. Kamp je zamišljen kao multidisciplinarna naučno-istraživačka platforma koja spaja svet računarskih nauka, savremene elektronike i eksperimentalne fizike. Fokus kampa je na praktičnom radu sa mikrokontrolerima (ESP32 i Micro:bit) i širokim spektrom naprednih senzora (za temperaturu, vlažnost vazduha i zemljišta, ultrazvuk, magnetno polje i ubrzanje/akcelerometar). Polaznici neće biti samo pasivni posmatrači, već će korišćenjem softverskog alata Processing naučiti kako da podatke prikupljene iz fizičkog sveta vizuelizuju u realnom vremenu i automatski ih obrade.

Jedan od glavnih ciljeva kampa je integracija STEM disciplina – uspešno povezivanje teorijskih znanja iz fizike sa praktičnim veštinama iz programiranja i elektronike. Uz to, ciljevi su i: osposobljavanje za samostalan rad – obučiti učenike da samostalno konstruišu, programiraju i izvedu fizičke eksperimente, zatim primenljivost u istraživanju – razvoj veština koje se mogu primeniti u izradi maturskih seminarskih i istraživačkih radova iz fizike, biologije i drugih prirodnih nauka. Nisu manje važni ni razvoj pametnih sistema – podsticanje inovativnosti kroz izradu kompleksnijih, multidisciplinarnih projekata – a ni struktura i dinamika programa.

Program kampa je, dakle, podeljen u tri ključne faze kroz koje učenici prolaze uz mentorstvo i podršku profesora. Tokom prve faze radiće se intenzivne radionice i priprema, što znači upoznavanje sa hardverom (ESP32 i Micro:bit) i načinom povezivanja senzora, savladavanje osnova programiranja mikrokontrolera, a tu je i obuka za rad u softverskom okruženju Processing (prijem podataka sa senzora, serijalna komunikacija i kreiranje grafičkih prikaza).

Nakon završetka kampa, svaki učenik će ovladati: osnovama elektronike i arhitekture mikrokontrolera, veštinama akvizicije (prikupljanja) podataka iz realnog okruženja, naprednim tehnikama vizuelizacije i statističke obrade podataka kroz softver, metodologijom izrade naučno-istraživačkog rada koja im otvara vrata za dalje bavljenje naukom.

Među malobrojnim učesnicima ovog skupa mladih, bezgraničnih mozgova je i četvoro dece iz našeg grada: Nina Jočić iz OŠ „Đura Jakšić”, Lazar Mirilović iz OŠ „Stevica Jovanović”, kao i Uroš Kolarski i Tadija Tomić iz Gimnazije „Uroš Predić”. Rukovodilac RCT-a „Mihajlo Pupin” iz Pančeva je dr Dragoljub Cucić. Prijatelji kampa su, između ostalih, i AP Vojvodina i Grad Pančevo, a generalni sponzori su Institut „Mihajlo Pupin” i Institut za fiziku iz Beograda.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(Pančevac / S. T.)

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