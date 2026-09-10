Hitna pomoć: Jedna osoba preminula nakon udesa

PANČEVO – U Ulici Dimitrija Tucovića povređena je jedna osoba. Nakon pregleda je prevezena do ortopeda zbog povrede ruke. Na izlazu iz Dolova, prema Mramorku, povređen je pešak. Ekipa je po dolasku na lice mesta konstatovala da je preminuo.

Lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu.

U toku dana obavljeno je 26 transporta van grada, dok je 9 pacijenata zahtevalo stalnu pratnju lekara zbog ozbiljnosti stanja.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 36 pacijenata, među kojima je bilo i četvoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Na terenu je obavljeno i 14 kućnih poseta, gde su pomoć uglavnom tražili hronični bolesnici čije je stanje pogoršano usled trenutnih vremenskih prilika.

(Pančevac)