PU Pančevo: Uhapšen osumnjičeni zbog više krađa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, efikasnim radom, rasvetlili su više krađa izvršenih na području Pančeva i u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su R. L. (1983) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako se sumnja, R. L. je u proteklih dva meseca, iskoristivši odsustvo oštećenih građana iz putničkih motornih vozila, ugostiteljskih i trgovinskih objekata protivpravno otuđio torbe u kojima su se nalazila lična dokumenta, novac, satovi, mobilni telefoni i druge vrednosti.

Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, policija je pronašla novac i druge predmete za koje se sumnja da potiču iz ovog krivičnog dela.

Takođe, policija je pretresom pronašla i oko četiri grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain i vagice za precizno merenje, te će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo nedozvoljeno držanje opojnih droga.

Osumnjičenom R. L. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Pančevac)