Pančevo Hronika

PU Pančevo: Uhapšen osumnjičeni zbog više krađa

09:39

10.09.2026

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Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, efikasnim radom, rasvetlili su više krađa izvršenih na području Pančeva i u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su R. L. (1983) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako se sumnja, R. L. je u proteklih dva meseca, iskoristivši odsustvo oštećenih građana iz putničkih motornih vozila, ugostiteljskih i trgovinskih objekata protivpravno otuđio torbe u kojima su se nalazila lična dokumenta, novac, satovi, mobilni telefoni i druge vrednosti.

Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, policija je pronašla novac i druge predmete za koje se sumnja da potiču iz ovog krivičnog dela.

Takođe, policija je pretresom pronašla i oko četiri grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain i vagice za precizno merenje, te će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo nedozvoljeno držanje opojnih droga.

Osumnjičenom R. L. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Pančevac)

Tagovi

krađe opojne droge osumnjičeni PU Pančevo

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