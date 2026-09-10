Južni Banat

Investicija od 27,7 miliona dinara u Vršcu za projekat upravljanja građevinskim otpadom

10:25

10.09.2026

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Foto: Grad Vršac

Grad Vršac dobio je 27.717.600 dinara od Ministarstva zaštite životne sredine za realizaciju projekta „Unapređenje sistema upravljanja građevinskim otpadom na teritoriji grada Vršca“, koji je uvršten na konačnu rang-listu projekata odobrenih za sufinansiranje u 2026. godini.

Sredstva će biti iskorišćena za nabavku mobilne drobilice, namenjene pre svega za obradu građevinskog otpada i materijala nastalog prilikom rušenja i rekonstrukcije objekata. Zahvaljujući mobilnosti, mašina će moći da se koristi na različitim lokacijama, kako u samom Vršcu, tako i u naseljenim mestima.

„Ovo je za nas veoma značajna investicija jer Vršac prvi put dobija sopstveni kapacitet za ovakvu vrstu obrade građevinskog otpada. Umesto da velike količine krupnog materijala samo transportujemo i odlažemo, moći ćemo da ga usitnimo na samoj lokaciji, značajno smanjimo njegovu zapreminu i time čitav proces učinimo bržim, efikasnijim i ekonomičnijim. Posebno je važno što je reč o mobilnoj mašini, pa ćemo moći da je koristimo tamo gde za tim postoji potreba, na čitavoj teritoriji grada“, izjavila je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

Obrada građevinskog otpada omogućiće i da se deo dobijenog materijala, tamo gde je to moguće, ponovo upotrebi, umesto da u celosti završi na deponiji. Istovremeno će biti smanjeni troškovi transporta i odlaganja, kao i opterećenje postojećih kapaciteta za zbrinjavanje otpada.

„Ova mašina biće nam veoma važna i u uklanjanju građevinskog otpada sa divljih smetlišta, što je problem sa kojim se lokalne samouprave godinama suočavaju. Naš cilj nije samo da uklonimo takav otpad, već da stvorimo sistem u kojem možemo da ga obradimo i, gde god je to moguće, ponovo iskoristimo. Na taj način istovremeno štitimo životnu sredinu, smanjujemo troškove i uvodimo mnogo održiviji način postupanja sa građevinskim otpadom“, dodala je gradonačelnica.

Nabavkom nove opreme Vršac tako pravi značajan korak ka uređenijem i efikasnijem sistemu upravljanja građevinskim otpadom, sa konkretnim ekološkim i ekonomskim benefitima za grad i sva naseljena mesta.

(RTV Pančevo)

Tagovi

Građevinski otpad Investicija Ministarstvo zaštite životne sredine nova oprema vršac

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