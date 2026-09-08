Ulaganje u budućnost: Nova oprema za školarce u Velikoj Gredi

Osnovna škola „Jovan Sterija Popović“ u Velikoj Gredi značajno je unapredila uslove za bavljenje sportom i fizičkom kulturom svojih učenika. Ovoj obrazovnoj ustanovi odobrena su finansijska sredstva na javnom konkursu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, namenjena nabavci novih sportskih rekvizita, takmičarskih dresova za dečake i devojčice, kao i brendiranih majica sa logom škole.

Sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara dodeljena su u okviru realizacije pokrajinskog programa pod nazivom „Podizanje kapaciteta sporta na svim nivoima u AP Vojvodini“. Uprava škole je dobijeni novac usmerila na kompletno obnavljanje sportske infrastrukture neophodne za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i sekcija.

Školski inventar bogatiji je za nove komplete lopti za košarku, odbojku, rukomet i fudbal, odskočne daske, zidna vratila, startne blokove, vijače i takozvane vorteks rakete. Takođe, nabavljene su mreže za odbojku, gimnastički obruči, reketi i loptice za badminton, prateća oprema poput pumpi za lopte, čunjeva i pištaljki, kao i namenske prepone za kros.

Iz menadžmenta škole ističu da su im ovi rekviziti bili preko potrebni za podizanje kvaliteta i raznovrsnosti sportskog rada sa decom. Predstavnici ustanove izrazili su veliku zahvalnost i čast zbog potpisivanja još jednog ugovora koji direktno doprinosi razvoju sporta u njihovoj sredini, naglasivši da je Pokrajinski sekretarijat ponovo prepoznao ovu školu kao pouzdanog partnera kada je u pitanju pravilan razvoj najmlađih.

(Pančevac)