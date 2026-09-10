Bivši crnogorski ministar poljoprivrede osuđen zbog zloupotrebe službenog položaja

Milutin Simović, bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, osuđen je na šest meseci kućnog pritvora zbog produženog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.

Presudu je izrekao Veljko Radovanović, sudija Višeg suda u Podgorici. Simović nije prisustvovao izricanju presude.

Stav suda je da je Simović počinio četiri od 16 radnji iz optužnice i time naneo štetu budžetu Crne Gore u iznosu od 1535,30 evra. Za ostale radnje, koje se takođe odnose na optužbe za zloupotrebu službenog položaja, sud smatra da Simović nije izvršio.

Simović je po presudi dužan da na račun države uplati 1535,30 evra kao naknadu štete.

Privatne troškove prikazivao kao poslovne

Sud smatra da je Simović privatne troškove prikazivao kao poslovne.

,,Kriv je zato što je od 7.6.2017. do 4.8.2020. kao visoki javni funkcioner, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja u Vladi Crne Gore, svestan dela čije izvršenje je želeo, pribavio sebi korist od 1535,30 evra na štetu budžeta države Crne Gore“, rekao je sudija.

Sudija je dodao da je Simović više puta podnosio zahtev za isplatu sredstava iz budžeta Crne Gore i za refundaciju privatnih troškova, među kojima je i njegov boravak u hotelima sa suprugom. Radi se o boravku u hotelu Splendid, Bianka i o plaćanju usluga restoranima tokom boravka u Rimu.

Sudija Radovanović je kao olakšavajuću okolnost naveo to što Simović nije osuđivan i što je porodičan čovek. Kao otežavajuću okolnost po stavu suda je to što je bio visoki funkcioner, ministar, kojem su građani dali poverenje.

Sudija je naveo da su optužbe u delu u kojem je Simović osuđen nesumnjivo utvrđene.

(Blic/Dan)