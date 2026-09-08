Posle pola veka u susret novim salonima

„Početak, eto što je na kraju!” – ove reči Duška Radovića mogli bi oslikati šta u stvari znači izložba „U susret salonima 2016-2026”, otvorena sinoć i poslednja u nizu kojom se obeležava pola veka pančevačke Galerije savremene umetnosti.

Posle nekoliko postavki od marta do danas, na kojima su bili izloženi radovi umetnika i dokumentacija iz prve četiri decenije, kao i nekoliko samostalnih izložbi, došao je red, kako reče kustoskinja Galerije i urednica za vizuelne umetnosti u Kulturnom centru Pančeva Ivana Markez Filipović da se ne svetlo „galerije” iznesu i dela umetnika koji su nagrađivana u poslednjoj deceniji.

– Logično je bilo da ovu izložbu nazovemo „U susret salonima” s obzirom na to da smo obradili prethodne oblasti a ostalo nam je da pokažemo radove koje nismo imali prilike da vidimo pošto su bili izloženi samo jedanput, na onom salonu na kojem su nagrađeni ili su potom bili otkupljeni. Cilj jubileja i jeste da se posvetimo svojim saradnicima i autorima, kao i da se dela koja stoje u depoima iznesu na svetlo Galerije i da ponovo zažive neki novi život, da se ponovo objave u nekoj publikaciji i da tako stalno obnavljamo naše znanje kako se ona ne bi zaboravila, pa i da novim generacijama pružimo priliku da vide kako je sve to izgledalo. Zato je ovo izuzetna postavka jer se sa svim ovim radovima koji se nalaze zajedno na jednom mestu može sagledati i jedno umetničko doba – kazala je Ivana Markez Filipović obraćajući se publici na otvaranju.

Akademski slikar Zoran Deranić pored svog crteža „Neke igle klete”, koji je osvojio drugu nagradu na 39. Salonu održanom 2019. godine. Reč je o motivu kojem se vratio posle dugog niza godina, između ostalog jer pobuđuje mnogo asocijacija i emocija, pa neka je tumači, kako reče, svako na svoj način.

Do 26. septembra publika će imati priliku da vidi dela 19 umetnika: Larise Ackov Palić, Anje Arambašić, Gabrijele Bulatović, Milana Bulatovića, Nikole Gajića, Zorana Deranića, Đerđa Ereša, Snežane Jovčić Olđa, Nebojše Jocića, Katarine Klimove, Katarine Rakić, Milice Krstić Bulik, Dragane Kuprešanin, Milana Manića, Uroša Ogrizovića, Katarine Petrović, Miroslava Savkova, Nevene Stojinov, Aleksandra Stojkovića, Vladimira Tomića i Šandora Šeberlea.

„U susret salonima 2016-2026” je izložba koja je otvorila i novu sezonu a već krajem oktobra čeka nas novi Salon umetnosti Pančeva, po redu. Konkurs je već rapisan.

(Pančevac / N. Simendić)

Pola veka Galerije savremene umetnosti u Pančevu

Otvorena izložba „Nove akvizicije 2016–2026”