Servisne informacije

Hitna pomoć: Pet intervencija na javnim mestima

09:12

22.10.2026

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Foto: Printscreen

Lekari Hitne pomoći su imali pet intervencija na javnim mestima, dok je bilo 14 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 33, a u pratnji lekara 13.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 32 pacijenta, među kojima je bilo troje dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)

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