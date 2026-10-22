Hitna pomoć: Pet intervencija na javnim mestima

Lekari Hitne pomoći su imali pet intervencija na javnim mestima, dok je bilo 14 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo 33, a u pratnji lekara 13.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 32 pacijenta, među kojima je bilo troje dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)