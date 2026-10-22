Hitna pomoć: Pet intervencija na javnim mestima

Uručeno 20 saniteta zdravstvenim centrima širom zemlje
15:00
22.10.2026
Lekari Hitne pomoći su imali pet intervencija na javnim mestima, dok je bilo 14 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.
Transporata van grada je bilo 33, a u pratnji lekara 13.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 32 pacijenta, među kojima je bilo troje dece.
Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
(Pančevac)
15:00
22.10.2026
14:00
22.10.2026
13:38
22.10.2026
13:37
22.10.2026
08:18
21.10.2026
18:00
20.10.2026
AUD
72.60 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
73.74 RSD
CHF
126.43 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
139.05 RSD
SEK
10.52 RSD
USD
104.56 RSD
21:45
15.10.2026