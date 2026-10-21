Stevanović: Ulaganja u Omoljicu za bolji život svih meštana
Grad Pančevo nastavlja sa aktivnim ulaganjima u uređenje i modernizaciju Omoljice. U planu je kompletno uređenje prostora oko crkve, izgradnja novih staza i dečjeg igrališta, dok je za proleće naredne godine najavljena rekonstrukcija dela Ulice Maksima Gorkog. Takođe, prihvaćena je i inicijativa meštana da plato ispred hrama ponese ime Prote Milisava, koji je četiri decenije službovao u ovom mestu.
U nastavku posete, gradonačelnik Pančeva je obišao Omoljicu, gde su u toku radovi na uređenju prostora u Ulici Maksima Gorkog, u blizini crkve. Prema inicijativi meštana, plato ispred crkve i prostor oko njega poneće ime prote Milisava, koji je u Omoljici službovao četiri decenije. Grad će podržati ovu inicijativu, a predlog je da se nađe na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada Pančeva.
U ovom delu Omoljice uređuju se staze i prostor za igru najmlađih, a planirana je i rekonstrukcija Ulice Maksima Gorkog, za koju se očekuje da počne narednog proleća. Ovim radovima biće nastavljeno uređenje prostora oko crkve i stvaranje funkcionalnijeg i prijatnijeg ambijenta za meštane.
Posebno važna vest za stanovnike Omoljice jeste da je postignut dogovor kojim se stvaraju uslovi da i ovo naseljeno mesto dobije mogućnost priključenja na distributivnu gasnu mrežu.
„Veoma lepa vest za sve Omoljčane i Omoljčanke jeste da su se „MT GAS“ i „Srbijagas“ dogovorili da „Srbijagas“ bude distributer prirodnog gasa i u Starčevu i u Omoljici. Videli smo da je u Starčevu interesovanje za priključenje veliko, a ništa manje interesovanje nije ni u Omoljici.
Grad Pančevo nastavlja da ulaže u komunalnu i putnu infrastrukturu, javne objekte i sadržaje za sve generacije, uz poseban akcenat na ravnomeran razvoj svih naseljenih mesta na svojoj teritoriji.
(Pančevac)
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