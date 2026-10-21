Stevanović: Ulaganja u Omoljicu za bolji život svih meštana

Grad Pančevo nastavlja sa aktivnim ulaganjima u uređenje i modernizaciju Omoljice. U planu je kompletno uređenje prostora oko crkve, izgradnja novih staza i dečjeg igrališta, dok je za proleće naredne godine najavljena rekonstrukcija dela Ulice Maksima Gorkog. Takođe, prihvaćena je i inicijativa meštana da plato ispred hrama ponese ime Prote Milisava, koji je četiri decenije službovao u ovom mestu.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović obišao je radove i u razgovoru sa stanovnicima potvrdio da se svako dato obećanje planski ispunjava.

„Ovaj prelepi plato će biti nazvan po proti Milisavu koji je 40 godina službovao u Omoljici i to je jedna od vesti koju želim da prenesem svim Omoljčanima jer zaista prota Milisav je zaslužio da ovaj plato ponese ime po njemu. Ono što smo obećali jeste da ćemo uraditi staze, da ćemo urediti prostor preko puta sa dečjim igralištem, nešto je urađeno, nešto se trenutno radi i nastavićemo da radimo ono što oni od nas traže jer zaista to zajedništvo, ti razgovori su ono što je naš posao i naša obaveza“, naglasio je Stevanović.

U nastavku posete, gradonačelnik Pančeva je obišao Omoljicu, gde su u toku radovi na uređenju prostora u Ulici Maksima Gorkog, u blizini crkve. Prema inicijativi meštana, plato ispred crkve i prostor oko njega poneće ime prote Milisava, koji je u Omoljici službovao četiri decenije. Grad će podržati ovu inicijativu, a predlog je da se nađe na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada Pančeva.

U ovom delu Omoljice uređuju se staze i prostor za igru najmlađih, a planirana je i rekonstrukcija Ulice Maksima Gorkog, za koju se očekuje da počne narednog proleća. Ovim radovima biće nastavljeno uređenje prostora oko crkve i stvaranje funkcionalnijeg i prijatnijeg ambijenta za meštane.

Posebno važna vest za stanovnike Omoljice jeste da je postignut dogovor kojim se stvaraju uslovi da i ovo naseljeno mesto dobije mogućnost priključenja na distributivnu gasnu mrežu.

„Veoma lepa vest za sve Omoljčane i Omoljčanke jeste da su se „MT GAS“ i „Srbijagas“ dogovorili da „Srbijagas“ bude distributer prirodnog gasa i u Starčevu i u Omoljici. Videli smo da je u Starčevu interesovanje za priključenje veliko, a ništa manje interesovanje nije ni u Omoljici.

U najskorijem vremenu će se stvoriti uslovi i mogućnosti da se domaćinstva iz Omoljice takođe priključe na gasnu mrežu i time nastavljamo da radimo ono što zaista naši sugrađani od nas traže, a mi ih slušamo i realizujemo obećanja koja smo dali“, poručio je gradonačelnik Pančeva.

Grad Pančevo nastavlja da ulaže u komunalnu i putnu infrastrukturu, javne objekte i sadržaje za sve generacije, uz poseban akcenat na ravnomeran razvoj svih naseljenih mesta na svojoj teritoriji.

(Pančevac)

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