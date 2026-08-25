Servisne informacije

Hitna pomoć: Povređen motociklista, prevezen u bolnicu

10:08

25.08.2026

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Foto: Printscreen

PANČEVO – Kod kasarne 5000 se dogodio saobraćajni udes u kome je povređen
motociklista. Nakon zbrinjavanja je prevezen u bolnicu.

Lekari Hitne pomoći intervenisali su i na javnim mestima ukupno pet puta, uglavnom zbog naglih pogoršanja zdravstvenog stanja građana.

U toku dana obavljena su 22 transporta van grada, dok je devet pacijenta zahtevala stalnu pratnju lekara zbog ozbiljnosti stanja.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 40 pacijenata, među kojima je bilo i sedmoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Na terenu je obavljeno i 19 kućnih poseta, gde su pomoć uglavnom tražili hronični bolesnici čije je stanje pogoršano usled trenutnih vremenskih prilika.

(Pančevac)

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