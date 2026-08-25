Nemački vatrogasci stigli u Južni Banat: Konvoj od 22 vozila gasi požar u Peščari

Međunarodne snage koje pružaju podršku u gašenju katastrofalnog požara u Deliblatskoj peščari od danas su zvanično jače za još jedan elitni spasilački tim. U operativnu bazu u Južnom Banatu stigao je specijalizovani interventni tim vatrogasaca iz Savezne Republike Nemačke.

Nemački konvoj je stigao na odredište, a nakon kraćeg odmora i detaljnog brifinga sa čelnicima Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, njihove jedinice se danas zvanično uključuju u akcije na terenu.

Elitne jedinice iz Bona i Diseldorfa sa moćnom mehanizacijom

Nemački kontingent na prvoj liniji odbrane čini 41 profesionalni vatrogasac, regrutovan iz specijalnih jedinica za borbu protiv šumskih požara iz Bona, Diseldorfa i pokrajine Donje Saksonije. Zajedno sa njima stigli su i iskusni tehnički savetnici za prirodne katastrofe.

Koliko je ova pomoć značajna za potpuno gašenje požara, najbolje govori podatak da su Nemci u Srbiju stigli sa konvojem od čak 22 specijalna vozila. Ova oprema uključuje:

Teške terenske cisterne velikog kapaciteta

Specijalizovana vozila za probijanje kroz nepristupačne šumske predele

Savremenu logističku opremu za rad u ekstremnim uslovima

Zajednički logistički kamp i rad u dve smene

Nemački spasioci su smešteni u zajednički operativni kamp u Južnom Banatu, gde logistiku i prostor dele sa kolegama iz Rumunije, koji već danima ostavljaju srce na terenu kod Grebenca i Kajtasova.

Nemački tim je angažovan isključivo za taktičko gašenje požara sa tla. Prema planu operacije, oni će raditi neprekidno u dve smene kako bi se obezbedio danonoćni pritisak na preostala žarišta. Njihov primarni zadatak biće dubinsko natapanje terena i potpuna likvidacija tinjajućih panjeva duboko u šumi, gde i dalje postoji rizik da vetar ponovo aktivira vatru. Prema zvaničnim najavama, planirano je da misija nemačkih vatrogasaca u Srbiji traje ukupno deset dana.

(Pančevac)