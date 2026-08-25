Štab: Požar je i dalje aktivan u pravcu Šušaračkog puta

Štab za vanredne situacije Opštine Kovin obaveštava građane i javnost da je požar na području Deliblatske peščare, na delu teritorije opštine Kovin, i dalje aktivan.

Požarom je zahvaćena površina veća od 4.000 hektara.

Tokom današnjeg dana, usled vetra, na području između Čardaka i Edukativnog centra došlo je do ponovnog aktiviranja žarišta u okviru postojećeg požara. Ekipe angažovane na terenu preduzele su neophodne mere i požar je na ovom delu saniran.

Požar je i dalje aktivan u pravcu Šušaračkog puta.

Na području Dubovca, Šumarka i Slatine situacija je trenutno mirna i stabilna, a naseljena mesta i kuće nisu ugroženi. Ipak, nadležne službe neprekidno prate stanje na terenu.

Na gašenju požara angažovano je ukupno 197 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 61 vozilom i dva ATV vozila. Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Pančeva, Beograda, Smedereva, Zrenjanina, Kikinde, Subotice, Sremske Mitrovice, Jagodine, Novog Sada, Šapca, Sombora, Valjeva, Pirota, Požarevca, Bora, Kragujevca, Užica, Vranja, Čačka, Prokuplja, Niša, Leskovca, Kruševca i Zaječara.

Na terenu se nalazi i vatrogasni brod sa dva člana posade, 16 pripadnika Uprave za vanredne situacije sa osam vozila, 27 članova dobrovoljnih vatrogasnih društava sa tri vozila, kao i 85 pripadnika „Vojvodinašuma“ sa 20 vozila i 12 radnih mašina.

Angažovano je i 15 pripadnika „Srbijavoda“ sa četiri vozila i sedam radnih mašina, kao i 39 pripadnika Vojske Srbije sa 14 vozila i jednom radnom mašinom.

U okviru angažovanja Vojske Srbije učestvuju 14 pripadnika 72. brigade za specijalne operacije sa četiri vozila, 13 pripadnika 1. brigade kopnene vojske sa pet vozila, 11 pripadnika Komande za obuku sa pet vozila i jedan pripadnik 333. inženjerijskog bataljona sa radnom mašinom.

Na terenu je angažovano i pet pripadnika Srpsko-ruskog humanitarnog centra sa tri vozila i jednim ATV vozilom, kao i 27 pripadnika civilne zaštite sa sedam vozila.

U gašenju požara učestvuju i međunarodne snage. Na terenu se nalazi 69 vatrogasaca iz Republike Rumunije sa 15 vozila, kao i 56 pripadnika iz Republike Nemačke sa 24 vozila.

Tokom dana dejstvovali su helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao i helikopteri Republike Rumunije, Republike Češke i Republike Slovačke. U gašenju požara učestvovao je i specijalizovani avion Ruske Federacije „Iljušin Il-76TD“.

Na licu mesta nalaze se načelnik Sektora za vanredne situacije, načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, načelnik Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, načelnici Odeljenja za vanredne situacije u Pančevu i Vranju, kao i komandanti vatrogasno-spasilačkih bataljona iz Pančeva, Beograda, Kragujevca, Novog Sada i Požarevca.

Prema trenutnim informacijama, situacija je nepromenjena u odnosu na prethodni period. Nadležne službe nastavljaju da prate stanje na terenu i preduzimaju sve neophodne mere u cilju sprečavanja ponovnog aktiviranja požara i njegovog daljeg širenja.

Štab za vanredne situacije Opštine Kovin nastaviće da prati stanje na terenu i blagovremeno obaveštava javnost o svim važnim promenama.

Mole se građani za oprez, strpljenje i saradnju sa nadležnim službama.

(Pančevac/Opština Kovin)