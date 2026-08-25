FK Voja Gačić porazom otvorio sezonu, ali sa velikim ponosom na svoju decu

PANČEVO – Kadetski uzrast je možda i najteži period u razvoju svakog mladog fudbalera. To je vreme biološkog i emotivnog sazrevanja, novih interesovanja i školskih obaveza. Baš u ovom uzrastu mnogi talentovani igrači odustaju od sporta ili ozbiljnog trenažnog procesa.

Zato iz pančevačkog kluba FK Voja Gačić poručuju da im je posebno važno da svoje kadete pažljivo prate, podržavaju i pomognu im da naprave presudan korak ka seniorskom fudbalu.

„Naši kadeti su danas zvanično otvorili takmičenje u Drugoj kadetskoj ligi Fudbalskog saveza Vojvodine. Sezonu su započeli porazom na domaćem terenu od sportskih prijatelja iz Rume, ekipe „Fruška Gora“.

Pančevački tim je na ovoj premijeri nastupio u veoma nekompletnom sastavu. Leto još uvek traje, pa je deo igrača na odmorima, dok su neki, kako u klubu šaljivo kažu, „još uvek na plaži“. Ipak, sezona ne čeka, a pred ovom generacijom je period ozbiljnog rada i dokazivanja“, navode iz kluba.

Pioniri uskočili kao pojačanje: Klub ponosan na svoje mlade nade

Zbog nedostatka igrača, ekipa je za ovu utakmicu dopunjena sa tri dečaka iz pionirske selekcije. Svoju šansu i prve kadetske minute sjajno su iskoristili Mihajlo Ljubičić, Aleksa Nikolin i Miljan Mladenović. Pružanjem šanse mlađima, klub želi da dâ još veći podstrek deci za dalji rad, ističući da je cela crveno-bela porodica ponosna na svoje omladinske selekcije.

Glavni cilj kluba ostaje jasan – od dečaka koji godinama treniraju na terenima FK Voja Gačić napraviti zrele igrače sposobne za seniorsku scenu.

Upravo zato će pojedini kadeti kroz seniorski sastav dobiti priliku da kao „bonus igrači“ osete čvrstinu prvog tima. Istovremeno, oni će nastupati i za omladinsku selekciju kluba gde će moći da igraju i istinski uživaju u fudbalu. Uprava poručuje da veruje u njihov rad i napredak, te da će mnogi od njih svojim zalaganjem brzo zaslužiti stalno mesto na seniorskoj sceni.

(Pančevac/S.L)