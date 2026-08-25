Gori magacin u industrijskoj zoni u Novom Sadu, ima povređenih

Negde oko 6.40 prijavljeno je da se zapalio magacin u industrijskoj zoni u Novom Sadu, potvrđeno je RTS-u u novosadskoj policiji.

Povređeni su mladić (2003) i žena (1994), rekao je RTS-u doktor Zoran Krulj.

„U požaru sa eksplozijom povređen su muškarac i žena koji su zadobili lakše opekotinske povrede. Oboje su u hemodinamski stabilnom stanju prevezeni na odeljenje hirurgije na Univerzitetskom kliničkom centaru Vojvodine. Na terenu još uvek dežura naše vozilo“, rekao je za RTS pi-ar Zavoda za urgentnu medicinu dr Zoran Krulj.

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Vatrogasci su na terenu i u toku je gašenje vatre. Prema informacijama iz MUP-a, gori oko 300 kvadratnih metara.

Gust dim širi se tim delom grada.

Prema nezvaničnim saznanjima, požar je izbio u magacinima firme koja se bavi dostavom.