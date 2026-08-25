Ministarstvo odbrane: U kasarni u Pančevu pronađen mrtav vojnik

Vodnik M. B. na službi u 72. brigadi za specijalne operacije pronađen je bez znakova života juče oko 15 časova u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu. Nadležni organi su izašli na lice mesta radi utvrđivanja okolnosti zbog kojih su nastupile smrtne posledice. Postoji osnovana sumnja da je pripadnik Vojske Srbije izvršio samoubistvo, saopštilo je Ministarstvo dbrane.

„Načelnik Generalštaba Vojske Srbije je naredio formiranje komisije za utvrđivanje uzroka i okolnosti nastanka vanrednog događaja. Vodnik M. B. je rođen 25. aprila 2000. godine, a u Vojsci Srbije je od 2023. godine“, saopštilo je Ministarstvo odbrane.