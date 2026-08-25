Obezbeđeno vodosnabdevanje i dopunska ishrana divljači u lovištu „Deliblatska peščara“

JP “Vojvodinašume” sačinilo je intervetni privremeni plan za održavanje i urgentnu sanaciju na svim, zbog požara, dostupnim lovno-tehničkim objektima za ishranu, a pre svega za vodosnabdevanje matičnih fondova krupne divljači u lovištu“Deliblatska peščara“, saopštio je Izvršni direktor za lovstvo i ribarstvo dr Branislav Stankov, prenosi EPančevo.

„Uspostavljeno je nesmetano funkcionisanje 6 pojilišta sa tekućom vodom iz dubokih bunara sa svežom vodom i 28 pojilišta za fiksni valovima kapaciteta 500, 1.000 i 2.000 litara, koji se dopunjavaju doturom vode transportnim cisternama koje su opredeljene za namenu vodosnabdevanja pojilišta za divljač. U odnosu na fond divljači, na požarom pogođenom području lovišta“Deliblatska peščara“ se nalazi matični fond od 800 jedinki običnog jelena, 250 divljih svinja i 300 jedinki srneće divljači.Obezbeđeni su vodozahvati i pokrivenost od 87% teritorije lovišta pojilištima sa tekućom svežom bunarskom vodom i fiksnim pojilištima sa svakodnavnim doturom vode“, rekao je dr Stankov.

Prema njegovim rečima, od ukupne površne lovišta “Deliblatska peščara“ koja iznosi 31.036 ha, na 27.000 ha obezbeđena je potrebna količina vode za navedene fondove divljači uz svakodnevni dotur vode. Na površinama lovišta gde su aktivni požari nije moguće organizovati dotur vode i vodosnabdevanje.

„Za dopunsku ishranu JP “Vojvodinašume“ su interventno nabavileskoro 300 tona stočne repe za ishranu divljači, čija distribucija je krenula 20. avgusta. Tokom požara došlo je do deficita zelene i sočna hrana, stočna repa obezbeđuje neophodnu vodu i lako svarljive ugljene hidrate, i dekstroza koja smanjuje stres kod divljači. Visok sadržaj vode i lakoća razgradnje u rumenu pomažu preživarima, jelenima i srnećoj divljači, da bolje i brže vare suvu i grubu hranu. Interventnim uvođenjem u ishranu stočne repe sprečava se nagli pad težine i kondicije kod jelena i srneće divljači usled stresa koji je izazvao efekat požara“, rekao je dr Stankov.

(EPančevo)