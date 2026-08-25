Kocić za RTS: Peščari preti jaka košava

Vatrogasne i spasilačke jedinice uspele su da zaustave širenje vatre na planini Stolovi i u Deliblatskoj peščari, gde više nema otvorenog plamena, ali situacija je i dalje kritična zbog najavljene jake košave koja će duvati brzinom većom od 50 kilometara na sat. Načelnik operativnog centra Sektora za vanredne situacije Milan Kocić upozorio je ovog jutra da u Peščari i dalje postoje opasna dubinska i podzemna žarišta koja jak vetar i odsustvo kiše mogu ponovo da aktiviraju. Na terenu u Deliblatskoj peščari trenutno je angažovano više od 500 pripadnika različitih službi koji drže odbrambene linije.

Stanje na Stolovima: Helikopteri imali čak 68 naleta u jednom satu

Na planini Stolovi vatra je uspešno ugašena sa tri strane, dok je preostala četvrta aktivna strana prema Kraljevu, na nepristupačnom delu koji se zove Čike. Direktor šumskog gazdinstva u Kraljevu Dragan Reljić potvrdio je da srednjovekovna tvrđava Maglič nije ugrožena, kao i da su zbog ekstremno teškog terena juče delovali isključivo helikopteri. Zahvaljujući novoformiranom montažnom bazenu, efikasnost je podignuta na maksimum, pa su letelice napravile čak 68 naleta za samo sat vremena. Načelnik vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Nedeljko Gagić napominje da požar na Stolovima još nije zvanično lokalizovan, te da će ljudstvo morati da dežura narednih 7 do 10 dana jer panjevi mogu ponovo da se upale.

Pčinski okrug: Uspešna evakuacija meštana i angažovanje ruskog Iljušina

U Pčinskom upravnom okrugu situacija je znatno mirnija nakon što je uspešno ugašen veliki požar koji je preksinoć izbio u okolini sela Lukovo kod Vranja. Tokom ove dramatične intervencije na jugu Srbije, u gašenje se uključio i ruski avion Iljušin, a spasilačke ekipe su preventivno evakuisale devet meštana čije su kuće bile direktno ugrožene. Prema zvaničnim informacijama iz Gradskog štaba za vanredne situacije, vatra je zahvatila jedan objekat, ali su vatrogasci nadljudskim naporima uspeli da spasu deset kuća i spreče širenje požara ka ostatku sela. U ovom požaru nije bilo povređenih lica.

(Pančevac/RTS)