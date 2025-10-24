HITNA POMOĆ: Troje dece zatražilo pregled

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 39, od čega troje dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature.

Kućnih poseta je bilo 21, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencije na javnom mestu bilo je tri.

(Pančevac)