HITNA POMOĆ: Troje dece zatražilo pregled

Mališani prikupili 1.000 KG odeće i obuće
13:51
24.10.2025
13:00Tri godine vozio kamion bez dozvole: Policajci ga zaustavili na putu za Bugarsku i ostali bez teksta
13:00Tri godine vozio kamion bez dozvole: Policajci ga zaustavili na putu za Bugarsku i ostali bez teksta
U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 39, od čega troje dece.
Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature.
Kućnih poseta je bilo 21, uglavnom hronični bolesnici.
Intervencije na javnom mestu bilo je tri.
(Pančevac)
13:51
24.10.2025
12:00
24.10.2025
11:49
24.10.2025
08:44
24.10.2025
14:00
22.10.2025
10:00
20.10.2025
18:42
15.10.2025
eur
117.23 RSD
aud
65.55 RSD
cad
72.18 RSD
sek
10.72 RSD
chf
126.73 RSD
gbp
134.81 RSD
usd
101.06 RSD
bam
59.94 RSD
Sezona cvetanja polako izmiče, poslednje merenje 2. novembra
11:27
23.10.2025
13:00
21.10.2025