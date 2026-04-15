Slavimo Prepodobnog Tita Čudotvorca: Danas izgovorite ove reči

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Prepodobnog Tita Čudotvorca.

Apostol Tit ili Sveti Tit je ime ranog hrišćanskog vođe koga Pavle iz Tarza u svojim poslanicama spominje kao svog saputnika. Rođen je na Kritu i vaspitan je na grčkoj filozofiji i poeziji.

Pavle toliko voleo Tita, da ga je nazivao čas sinom, čas bratom. Putovali su dosta zajedno da bi ga napsoletku Pavle proglasio za episkopa Kritskog. Pri stradanju Pavlovom u Rimu bio je prisutan i Tit. Nakon što je sahranio telo učitelja i duhovnog oca, vratio se na Krit gde je s velikim uspehom krštavao neznabošce i upravljao mudro crkvom Božjom do duboke starosti.

Rano je otišao u manastir i posvetio se duhovnom životu

Bio je veoma smeran i poslušan i „u ovim dobrim delima prevazišao je ne samo svoju braću već i sve ljude“.

Za vreme ikonoboračkog pokreta, Tit je podržavao ikone, a hrišćani veruju da mu je zbog njegove velike smernosti i čistote od Boga darovan dar čudotvorstva i za života i po smrti.

Tit Čudotvorac je imao brojne sledbenike i upokojio se u 94 godini svoga života.

Srpska pravoslavna crkva slavi ovog sveca 15. aprila po crkvenom (julijanskom), a 2. aprila po gregorijanskom kalendaru.

Tropar

– U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Tite, raduje se duh tvoj.

(Pančevac)