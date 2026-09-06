ED Pančevo: Isključenja struje za nedelju, 6. septembar

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u nedleju, 6. septembra, bez struje će biti potrošači u Samošu, Alibunaru, Janošiju, Banatskom Karlovcu. Plandištu i drugim mestima.

Samoš

06:00 – 10:00 – celo naseljeno mesto.

Alibunar

06:00 – 10:00 Naseljena mesta – Vladimirovac, Alibunar, Banatski Karlovac, Nikolinci, Seleuš, Ilandža, Dobrica, Novi Kozjak, Janošik, Lokve i vikend naselja Vakaraca i Devojački bunar.

Plandište

06:00 – 10:00 – Naseljena mesta Jermenovci i Barice.

(Pančevac)