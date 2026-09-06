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ED Pančevo: Isključenja struje za nedelju, 6. septembar

00:50

06.09.2026

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Foto: Pixabay

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u nedleju, 6. septembra, bez struje će biti potrošači u Samošu, Alibunaru, Janošiju, Banatskom Karlovcu. Plandištu i drugim mestima.

Samoš

06:00 – 10:00 – celo naseljeno mesto.

Alibunar

06:00 – 10:00 Naseljena mesta – Vladimirovac, Alibunar, Banatski Karlovac, Nikolinci, Seleuš, Ilandža, Dobrica, Novi Kozjak, Janošik, Lokve i vikend naselja Vakaraca i Devojački bunar.

Plandište

06:00 – 10:00 – Naseljena mesta Jermenovci i Barice.

(Pančevac)

Tagovi

Elektrodistribucija Pančevo isključenje struje struja

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