ED Pančevo: Isključenja struje za nedelju, 6. septembar

Za kupanje – Kačarevo, Gradska plaža i Bela stena
00:52
06.09.2026
Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u nedleju, 6. septembra, bez struje će biti potrošači u Samošu, Alibunaru, Janošiju, Banatskom Karlovcu. Plandištu i drugim mestima.
Samoš
06:00 – 10:00 – celo naseljeno mesto.
Alibunar
06:00 – 10:00 Naseljena mesta – Vladimirovac, Alibunar, Banatski Karlovac, Nikolinci, Seleuš, Ilandža, Dobrica, Novi Kozjak, Janošik, Lokve i vikend naselja Vakaraca i Devojački bunar.
Plandište
06:00 – 10:00 – Naseljena mesta Jermenovci i Barice.
(Pančevac)
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Meteorolozi najavljuju i dalje toplo vreme a na kraju sezone poželjan povećan oprez jer su vrućine namnožile bakterije na skoro svim kupalištima
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