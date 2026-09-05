Vršac spreman za Grožđebalske ulične trke: Prijave uveliko otvorene

Vršački atletski klub 1926, u saradnji sa Gradom Vršcem i lokalnim sportskim i humanitarnim organizacijama, organizovaće 19. septembra tradicionalne 13. Grožđebalske ulične trke.

Ova prepoznatljiva sportska manifestacija, koja svake godine okuplja veliki broj dece i mladih, počeće okupljanjem takmičara od 9 časova u Dvorskoj ulici u samom centru Vršca, dok zvanični program uključuje i humanitarnu akciju „Trka za srećnije detinjstvo“ realizovanu uz podršku Crvenog krsta, nudeći potpuno besplatno učešće za svu decu.

Organizatori – među kojima su Sportski savez Grada Vršca, Turistička organizacija Vršca i Crveni krst – ističu da manifestacija slavi sportski duh, zdrave stilove života i međusobno druženje. Pored domaćih takmičara, na uličnim trkama pravo učešća imaju i deca iz svih drugih opština i gradova širom Srbije, koja će dobiti priliku da odmere snage i trče van zvanične konkurencije.

Zvanični start prve trke zakazan je tačno u 10 časova, a prijave za sve zainteresovane učesnike zvanično ostaju otvorene do srede, 16. septembra 2026. godine, do 22 časa. Roditelji i treneri mogu prijaviti decu slanjem SMS poruke na broj telefona 060/6631529 ili putem elektronske pošte na adresu jovanovic.drazen72@gmail.com.

Prilikom slanja prijave obavezno je navesti osnovne podatke: ime i prezime deteta, godište, kao i tačan naziv sportskog kluba ili škole iz koje dolazi, odnosno mesto stanovanja ukoliko dete ne trenira aktivno u nekoj organizaciji. Dvorska ulica u Vršcu spremna je da ugosti stotine malih atletičara koji će svojom energijom i trkom uveličati dane berbe grožđa i poslati najlepšu sportsku poruku iz južnog Banata.

(Pančevac)