Plandište: Kuća na selu za još jednu porodicu

Opština Plandište je kroz realizaciju konkursa uspešno aplicirala za još jednu kuću koja je dodeljena porodici Kocić iz Velike Grede

Opština Plandište, u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, nastavila je realizacijom konkursa za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, čime su obezbeđena sredstava za kupovinu seoskog domaćinstva za još jednu porodicu na teritoriji Opštine Plandište.

Svečanom potpisivanju ugovora, kao predstavnici lokalne samouprave, prisustvovao je Igor Đorđevski, načelnik opštinske uprave i porodica Kocić.

„Opština Plandište je kroz realizaciju konkursa uspešno aplicirala za još jednu kuću koja je dodeljena porodici Kocić iz Velike Grede. Lep je osećaj i za nas koji radimo na realizaciji ovog konkursa, a verujem i za buduće vlasnike, što imamo priliku da potpišemo još jedan ugovor za kupovinu kuće na selu za porodice u našoj Opštini Plandište. Ovo je veliki korak u rešavanju stambenog pitanja za porodicu Kocić. Posebno mi je drago što smo uspeli da pomognemo i damo svoj mali doprinos za rešavanje jednog važnog životnog pitanja. Realizacija Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koje je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu omogućila nam je da obezbedimo krov nad glavom za više od 30 porodica“ istakao je Igor Đorđevski, načelnik opštinske uprave.

„Zahvaljujući odličnoj saradnji koju imamo sa Ministarstvom za brigu o selu pokazali smo da aktivno radimo na razvoju i unapređenje populacione politike i poboljšanju demografske slike u Opštini Plandište, da radimo na oživljvanju sela i vraćanju mladih na selo, što je i osnovni cilj ovog velikog projekta. Nadam se da ćemo i u budućnosti uspeti da nastavimo sa realizacijom ovog konkursa i da ćemo na ovaj način više mladih ljudi da podstaknemo da konkurišu i svoj život nastave u seoskim domaćinstvima“, dodao je Đorđevski.

Konkurs je zvanično otvoren do 1. novembra i sva zainteresovana lica mogu podneti zahtev i ostvariti pravo na kupovinu seoskog domaćinstva ukoliko ostvaruju sve uslove predviđene konkursom. Članovi komisije u lokalnoj samoupravi stoje na raspolaganju za sve dodatne informacije.

(Opština Plandište)