Dolovo: UŽ „Pančevke” osvojilo prvo mesto za štrudlu sa makom

Tradicionalna 27. „Dolovačka štrudlijada”, koja je održana u centru Dolova, okupila je brojne izlagače i ljubitelje vojvođanskih gastrospecijaliteta, a titulu za najbolju štrudlu sa makom odnelo je Udruženje žena „Pančevke” Gornji grad.

Ovo prestižno priznanje stiglo je u ruke vrednih pančevačkih domaćica Branke Lekić Nikolić i Snežane Marjanov, koje su svojim kulinarskim umećem oduševile stručni žiri i pobedile u izuzetno jakoj konkurenciji udruženja iz celog regiona.

Predstavnice udruženja nisu krile oduševljenje nakon proglašenja pobednika, ističući da je uspeh na manifestaciji sa ovako dugom tradicijom velika čast i kruna njihovog truda.

„Preponosne smo! Dobiti ovakvo priznanje na čuvenoj Dolovačkoj štrudlijadi zaista je ogroman uspeh za naše udruženje. Ovo je dokaz da se posvećenost očuvanju starih recepata i tradicije uvek isplati”, poručile su pobednice.

Dolovačka manifestacija, u organizaciji Udruženja žena „Dolovke”, već duže od četvrt veka važi za jednu od najvažnijih gastronomskih manifestacija u Južnom Banatu. Pored takmičarskog dela, ovogodišnji događaj imao je bogat kulturno-umetnički program, a posetioci su imali priliku da uživaju u autentičnim mirisima i ukusima Banata.

Prvo mesto za štrudlu sa makom još jednom je potvrdilo da Pančevo i te kako ima čime da se ponosi kada je reč o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa i tradicionalne kuhinje.

(Pančevac/S.L)