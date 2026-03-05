ED PANČEVO: Isključenja struje za petak, 6. mart

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u petak, 6. marta, bez struje će biti potrošači u Pančevu.

Pančevo

09:00 – 13:00 – Knićaninova od S. Boškana do J. Bezuljevća i Knićaninova od S. Save do Sinđelićeve, S. Save od S. Šemića do T. Rajića, T. Rajića od J. Bezuljevića do Sinđelićeve, Sinđelićeva od T. Rajića do S. Šemića, S. Šemića od S. Save do Sinđelićeve.

10:00 – 12:00 – Takovska cela, M.Gorkog od Ž. Fogaraša do P. Preradovića (neparna strana).

(Pančevac)