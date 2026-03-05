Servisne informacije

ED PANČEVO: Isključenja struje za petak, 6. mart

18:52

05.03.2026

Foto: Pixabay

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u petak, 6. marta, bez struje će biti potrošači u Pančevu.

Pančevo

  • 09:00 – 13:00 – Knićaninova od S. Boškana do J. Bezuljevća i Knićaninova od S. Save do Sinđelićeve, S. Save od S. Šemića do T. Rajića, T. Rajića od J. Bezuljevića do Sinđelićeve, Sinđelićeva od T. Rajića do S. Šemića, S. Šemića od S. Save do Sinđelićeve.
  • 10:00 – 12:00 – Takovska cela, M.Gorkog od Ž. Fogaraša do P. Preradovića (neparna strana).

(Pančevac)

