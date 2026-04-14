Poziv dobrovoljnim davaocima: Evo gde u sredu možete dati krv

Crveni krst Pančevo i Služba za transfuziju krvi Vojvodine pozivaju sve sugrađane koji su u mogućnosti da se odazovu redovnoj akciji prikupljanja krvi u sredu, 15. aprila.

S obzirom na to da trenutne zalihe krvi nisu na zavidnom nivou, svaki pojedinac koji se odazove može direktno pomoći u spasavanju života i stabilizaciji rezervi neophodnih za rad zdravstvenih ustanova.



Gde i kada?

Akcija će se održati u prostorijama Crvenog krsta Pančevo na adresi Žarka Zrenjanina broj 15, u terminu od 09:00 do 12:00 časova.



Ko može dati krv?

Podsećamo da krv može dati svaka zdrava osoba starosti od 18 do 65 godina, nakon obaveznog lekarskog pregleda koji se obavlja na samom mestu akcije.

Vaših 15 minuta nekome može značiti ceo život. Crveni krst Pančevo unapred zahvaljuje svim sugrađanima na humanosti i solidarnosti.

Vidimo se u sredu! Spasite život – dajte krv.

(Pančevac)