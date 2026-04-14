ROĐENDAN „PANČEVCA”: Borba za istinu duga 157 godina

Trinaesti dan aprila je poseban za sve one koji su nekada radili u „Pančevcu” ili su i sada deo tima koji stvara sadržaje za najstariji živi nedeljnik na Balkanu – tog dana slave rođendan. Prisećamo se 1869. godine kada je osnivač, vlasnik i prvi urednik nedeljnika za prosvetne i materijalne interese 26-godišnji Jovan Pavlović, profesor Trgovačke škole, postavio temelje pančevačkog novinarstva.

Dozvolu za pokretanje „Pančevca” Pavlović je zatražio od Generalne komande u Temišvaru, a njegovu molbu svojim potpisima podržali su lekari Ljubomir Nenadović i Konstantin Peičić, knjižari Kamenko i Pavle Jovanović, advokat Svetislav Kasapinović i pesnici Vasa Živković i Jovan Jovanović Zmaj.

I sada „Pančevac” predstavlja prozor u pančevački javni život, izlazi u 10.000 primeraka svakog petka, na zadovoljstvo velikog broja Pančevki i Pančevaca. Otkad je Zoran Peševski kupio list, radi i vrlo posećeni sajt „Pančevca”.

Ove 2026. godine „Pančevac” je proslavio 157 godina postojanja, pa su tim povodom glavni i odgovorni urednik lista Siniša Trajković i glavna i odgovorna urednica sajta „Pančevca” Sonja Lakić položili suzu na bistu Jovana Pavlovića s natpisom: „Sa poštovanjem i sećanjem na našeg osnivača. Vaše delo i dalje živi – ’Pančevac’”.

Brojni tekstovi su napisani o burnoj prošlosti našeg lista. Jer, kada neko dugo traje kao „Pančevac”, od 1869, ideje naviru same od sebe. Postoje i apsolutno činjenična stanja. Jedno od takvih je da je posle Streljačke družine, Srpskog crkvenog pevačkog društva i Gimnazije „Uroš Predić” – „Pančevac” najstarija živa institucija u Pančevu.

Pavlović i svi njemu dostojni u vremenima posle 1869, pored toga što su insistirali na istinitim informacijama, koje treba i protumačiti, zahtevali su od novinara da na sebe preuzmu i ulogu edukatora. Može se zaključiti da ta prosvetarska uloga medija i novinara podrazumeva i to da svi oni što napišu ijedan red u novinama ili izgovore ijednu rečenicu na televiziji ili objave ijednu misao na sajtovima – moraju da preuzmu ličnu odgovornost za to, odnosno da stoje iza iznetog.

Jovane Pavloviću, hvala vam na stavu!

(Pančevac / S. Trajković)

