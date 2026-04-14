Ovako je bilo na Vaskrs u FK Železničar

U prijatnoj atmosferi, prvotimci, članovi stručnog štaba učestvovali su u simboličnom nadmetanju, koje je proteklo uz osmehe i pozitivnu energiju.

Fudbaleri FK Železničar obeležili su predstojeći Uskrs kroz druženje i tradicionalno kucanje vaskršnjim jajima, u duhu očuvanja običaja i negovanja zajedništva u klubu.

U prijatnoj atmosferi, prvotimci, članovi stručnog štaba učestvovali su u simboličnom nadmetanju, koje je proteklo uz osmehe i pozitivnu energiju.

Iz kluba ističu da ovakve aktivnosti imaju za cilj jačanje timskog duha i dodatno povezivanje igrača van terena, uz podsećanje na značaj tradicije i prazničnih vrednosti.

FK Železničar uputio je i čestitke svima koji slave Vaskrs, uz želju da praznik provedu u zdravlju i miru.

(Pančevac/FK Železničar)