Prolećno čišćenje Pančeva: U sredu akcija odnošenja kabastog otpada u naselju Vojlovica

13:20

14.04.2026

JKP Higijena Pančevo

U okviru velike prolećne akcije JKP „Higijena“, koja traje do 30. aprila u Pančevu, Dolovu i Starčevu, u sredu, 15. aprila, na redu je naselje Vojlovica.
Ekipe „Higijene“ biće na terenu u terminu od 07:00 do 15:00 časova, a otpad će se prikupljati prema sledećem rasporedu ulica i lokacija:
Spoljnostarčevačka
Janošikova
Svetozara Markovića
Šandora Petefija
Bratstva i jedinstva
Lokacije kod OŠ „Bratstvo – jedinstvo“ i OŠ „Borisav Petrov Braca“

Šta spada u kabasti otpad?
Apeluje se na građane da iskoriste ovu priliku i iznesu stari nameštaj, ambalažu, dotrajale predmete iz domaćinstva i drugi otpad koji ne spada u kućno smeće. Podsećamo da se u okviru ove akcije ne odnosi građevinski šut.
 
Važne napomene:
Molimo sugrađane da otpad odlože pored kontejnera ili ispred svojih kapija pre početka smene (do 7 sati ujutru), kako bi radnici mogli efikasno da ga uklone.
Akcija se nastavlja i u narednim danima prema utvrđenom planu za ostale delove grada i naseljena mesta.
Održavajmo naše naselje čistim – učestvujmo u prolećnom uređenju!

(Pančevac)

