Prolećno čišćenje Pančeva: U sredu akcija odnošenja kabastog otpada u naselju Vojlovica

U okviru velike prolećne akcije JKP „Higijena“, koja traje do 30. aprila u Pančevu, Dolovu i Starčevu, u sredu, 15. aprila, na redu je naselje Vojlovica.

Ekipe „Higijene“ biće na terenu u terminu od 07:00 do 15:00 časova, a otpad će se prikupljati prema sledećem rasporedu ulica i lokacija:

Spoljnostarčevačka

Janošikova

Svetozara Markovića

Šandora Petefija

Bratstva i jedinstva

Lokacije kod OŠ „Bratstvo – jedinstvo“ i OŠ „Borisav Petrov Braca“

Šta spada u kabasti otpad?

Apeluje se na građane da iskoriste ovu priliku i iznesu stari nameštaj, ambalažu, dotrajale predmete iz domaćinstva i drugi otpad koji ne spada u kućno smeće. Podsećamo da se u okviru ove akcije ne odnosi građevinski šut.



Važne napomene:

Molimo sugrađane da otpad odlože pored kontejnera ili ispred svojih kapija pre početka smene (do 7 sati ujutru), kako bi radnici mogli efikasno da ga uklone.

Akcija se nastavlja i u narednim danima prema utvrđenom planu za ostale delove grada i naseljena mesta.

Održavajmo naše naselje čistim – učestvujmo u prolećnom uređenju!

(Pančevac)