Radno vreme JKP „Higijena” Pančevo tokom uskršnjih praznika

Obaveštavamo sugrađane da će tokom predstojećih uskršnjih praznika, od petka 10. aprila do ponedeljka 13. aprila, radne jedinice JKP „Higijena” raditi po sledećem rasporedu:
Uprava i administracija
Zgrada direkcije (Cara Lazara 57) i Uslužni centar (Dimitrija Tucovića 5) neće raditi tokom prazničnih dana.
Parking-servis
Kontrola i naplata parkiranja neće se vršiti od petka do ponedeljka.
Specijalno vozilo „pauk” biće u stanju pasivnog dežurstva.
Iznošenje otpada i Deponija
Petak (10. 04.) i ponedeljak (13. 04.): Rad u I i II smeni.
Subota i nedelja (11. i 12. 04.): Rad samo u II smeni.
Rad Nove deponije biće usklađen sa dinamikom odvoženja otpada.
Čišćenje javnih površina (RJ „Čistači”)
Petak (10. 04.): Rad u sve tri smene (I, II i III).
Subota, nedelja i ponedeljak (11–13. 04.): Rad u I i III smeni.
Zoohigijena
Tokom svih prazničnih dana (petak–ponedeljak) dežurstvo je organizovano od 07:00 do 15:00 časova.
RJ „Ekosirovina”
Petak (10. 04.) i ponedeljak (13. 04.): Radno vreme od 06:00 do 14:00 časova.