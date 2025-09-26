Servisne informacije Južni Banat

Veliko isključenje struje u opštini Plandište 28. septembra

21:30

26.09.2025

Foto: Pixabay

U okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, obezbeđivanja stabilnog snabdevanja i unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom, Ogranak Elektrodistribucija Pančevo, Pogon Vršac, obavljaće radove na redovnom održavanju elektroenergetskih objekata i zbog toga:

Bez električne energije, 28. septembra, u terminu od 08:00 do 14:00, biće korisnici na sledećim lokacijama:

– Plandište, Veliki Gaj, Kupinik, Banatski Sokolac, Miletićevo, Markovićevo, Velika Greda, Hajdučica, Kapetanovo, Stari Lec i Dužine.

Veći deo radova organizovan je bez isključenja krajnjih kupaca. Neke aktivnosti nije moguće sprovesti bez obustave napajanja, zbog obezbeđenja bezbednih uslova za rad naših zaposlenih. Korisnike molimo za razumevanje.

Tokom trajanja radova, mole se korisnici da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni. Operater zadržava pravo da izvrši uključenje pre planiranog vremena.

(Pančevac)

