Brnabić: Srbija čini sve da otvori Klaster 3, čekamo izveštaj ODIHR-a

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija čini sve da do kraja ove godine otvori Klaster 3 i navela da se do kraja dana očekuje finalno mišljenje Kancelairije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o Nacrtu zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Brnabić je navela da su izmene i dopune tog zakona jedna od osnovnih stvari koje Srbija treba da uradi da bi otvorila Klaster 3.

„Čim nam to mišljenje bude uručeno i čim ga budemo analizirali, odnosno završili analizu, mi ćemo o tome obavestiti i građane“, rekla je Brnabić na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

Ona je kazala da se vlast obavezala da izmeni taj zakon kako bi dodatno podigli poverenje građana u izborni proces i nastavili reforme radi unapređenja izbornog procesa.

Brnabić je kazala da će sutra i prekosutra imati važne sastanke u Briselu, sa komesarkom za proširenje Martom Kos i generalnim direktorom Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije Gertom Janom Kopmanom i sa drugim zvaničnicima.

„Sve ove teme će biti i teme tih sastanaka. Dajemo sve od sebe da do kraja godine otvorimo klaster 3 i nastavimo naše evropske integracije. Duboko sam uverena da smo u ovom trenutkuna nekoj prekretnici i da uukoliko nemamo do kraja godine neki pozitivni odgovor ili vesti od strane EU, da će naši građani u potpunosti postati nezainteresovani, a u velikoj meri, nažalost, već jesu za naš evropski put. Dakle, to je ono na čemu radimo u ovom trenutku“, rekla je Brnabić.

Brnabićeva je kazala da je želela nakon što su juče blokaderi maltretirali građane, osudi još jednom ovakav vid terora. – Ovo nema nikakvog smisla, nikakvu svrhu, niti cilj. Zarad njihovog provoda, desetine hiljada građana ne može normalno da živi. Ovo nije ništa drugo do nasilje i teror. Zašto toliko mrze Srbiju i narod, ne znam – rekla je.

Brnabić je rekla da je danas održan sastanak sa delegacijom Nacionalnog konventom o EU koji okuplja 16 organizacija civilnog društva koje se, kako je rekla, bave svakim aspektom evropskog puta Srbije.

Navela je da je na taj sastanak pozvala ministra za evropske integracije Nemanju Starovića i sve članove skupštinskog Odbora za evropske integracije kako bi, kako je rekla, prisustvovali i predstavnici opozicije, kao i predstavnike Delagecije EU u Srbiji.

„Imali smo dobar, otvoren razgovor među nama. Postoji veliko nerazumevanje i veliko nepoverenje među nama, ali u svakom slučaju na našem evropskom putu, koliko želimo da taj put bude uspešan, mi moramo da nađemo način da radimo zajedno. A na meni kao predsednici Narodne skupštine je najveća odgovornost da pokušam da nađem način kako to poverenje možemo da povratimo i na tome ću raditi narednih dana“, kazala je Brnabić.

