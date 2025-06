Novak Đoković: Ovo je možda bio moj poslednji Rolan Garos

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je večeras u Parizu poražen od prvog igrača sveta Italijana Janika Sinera sa 4:6, 5:7, 6:7 (3).

Đoković, šesti teniser sveta, zabeležio je i četvrti uzastopni poraz od Sinera, a meč je trajao tri sata i 16 minuta.

„Moj plan je da igram na grend slemovima. Ti turniri su mi prioriteti. Vimbldon i US open. U planu su, to je sve što mogu da kažem u ovom momentu. Osećam da želim da igram na ta dva turnira sigurno. Za ostale, nisam siguran.“

„Možda je moj poslednji“

„Rekao sam da bi mogao ovo da bude moj poslednji put na Rolan Garosu. Jednostavno, ne znam šta će biti sa mnom i mojim telom za 12 meseci.“

„Dobro je da me nije dobio sa nulom“

„Dobro je da me nije dobio sa nulom što je radio na turniru. Imao sam šanse, nekoliko loptica, mogao sam da osvojim drugi ili treći set. Ali, nisam. On je zasluženo pobedio, zasluženo je u finalu. Karlos i Janik će igrati u finalu, dvojica najboljih

„Možda je ovo moj poslednji meč ovde. Ne znam. Zato sam emotivan. Ako je ovo bio moj poslednji meč na Rolan Garosu bio je divan kada je u pitanju atmosfera. Ne osećam dugo vremenski da bi ovo mogao da bude poslednji meč. Jednostavno, ne znam šta sutra donosi. Nastaviću da nastavljam, da se tako izrazim. Sledi Vimbldon, moj omiljeni turnir od detinjstva. Uradiću sve moguće da se spremim. Najbolje šanse za slem su mi na Vimbldonu ili Australiji, brže podloge. Ponosan sam na trud koji sam uložio na Rolan Garosu. Nisam bio u sjajnoj formi. Bio je predobar za mene. Imao sam šanse da osvojim treći set, promašio sam forhend na set loptu. To su momci, Siner i Alkaraz koji te stavljaju pod pristisak.“

O pozdravu posle meča sa publikom

„Osećaj zahvalnosti na podršci koju sam dobio večeras. Mislim da nikada nisam dobio ovoliko podrške na ovom stadionu u karijeri, u velikim mečevima, protiv onih najboljih. Počastvovan sam. Nisam najsrećniji zbog poraza, ali sam pokušao da pokažem zahvalnost publici. Bili su sjajni u momentima kada je delovalo da ide u njegovom smeru, podigli su me, dali mi snagu da nastavim da se borim do poslednje loptice. Čestitam Janiku na još jednoj dobroj i solidnoj partiji. Zaslužio je, izdržao je u teškim momentima kada je ceo stadion bio protiv njega. Spasao je set lopte, našao dobre udarce i pokazao zašto je prvi na svetu.

(Pančevac)