Detalji masakra u školi u Gracu: Bivši učenik pucao, ubio najmanje devetoro pa sebe

Austrijski mediji oe24.at objavili su identitet napadača koji je danas ubio devet osoba u školi u Gracu, a potom izvršio samoubistvo. U pitanju je Artur A. (22), koji je pre dve godine diplomirao u školi u kojoj je počinio napad, a nastavnici i drugari ga pamte kao nenametljivog i mirnog momka.

Navodno, masakr je počinio iz osvete jer je dugo trpeo zlostavljanje.

Do masakra je došlo jutros oko 10 sati, a napadač je upao u dve učionice sa dva legalno posedovana oružja – pištoljem i sačmaricom – i otvorio vatru. Jedno od njih je navodno bila njegova bivša učionica

Mediji su pisali i da je glok, pištolj kojim je počinio ubistva, nabavio samo par dana pre masakra. Sačmaricu je imao u svom posedu od ranije.

Kako prenosi oe24.at, ubijene su četiri devojčice iz petog razreda, jedna učenica je navodno ubijena ispred zgrade, dok su tri maturanta iz osmog razreda takođe upucana.

Exklusives Video:💥Hier hört man die Schüsse in der Grazer Schule

Schockierend! AUF1 hat soeben ein exklusives Video erhalten, in dem die Schüsse in der Grazer Schule zu hören sind. Das Video wurde in einem Klassenzimmer des BORG gefilmt.

👉🏻 AUF1 bleibt für Sie dran – folgen… pic.twitter.com/xJ0r7glyCK

— AUF1 (@AUF1TV) June 10, 2025