Krvavi pir u Kanadi: Ubijen srpski MMA borac!

Srpski MMA borac Strahinja Gavrilović, ubijen je u centru Šerbruka u kanadskoj državi Kvebek. Pored njega povredama je podlegla i njegova devojka Edit Dima, a oni su prema pisanju „La Tribjuna“ žrtve incidenta, koji se dogodio u subotu uveče.

– Istražitelji su trenutno na terenu kako bi utvrdili šta se dogodilo, Sastajemo se sa svedocima i gledamo kamere u tom području. Tražimo dodatne informacije – objasnio je Luj-Filip Ruel, portparol države Kvebek.

Komšije koje je intervjuisao „La Tribjun“ izjavile su da su čule nekoliko pucnjeva tokom noći.

Gavrilović je u MMA karijeri imao 14 borbi, ostvario je osam pobeda i šest poraza. Poslednju borbu imao je 2022. godine.

Portal Sportklub naovi da je Gavrilović rođen pre 37 godina u Crnom Blatu u Bosni i Hercegovini, a već duži vremenski period je živeo u Kanadi. U MMA karijeri je ostvario osam pobeda i šest poraza.

Prošle godine Strahinja Gavrilović bio jedan je od trojice optuženih u slučaju napada na jedno lice, zbog nezakonitog lišavanja slobode i pretnji testerom koji se dogodio 3. marta 2024. u kanadskom Šerbruku.

Sva trojica optuženih u ovom slučaju suočaili su se sa istih pet tačaka optužnice: napad oružjem, napad, nezakonito lišavanje slobode, iznuda i pretnje.

Gavrilović se tada putem video-konferencije iz svoje ćelija izjasnio da nije kriv.

