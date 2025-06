Stigle su lubenice na Zelenu pijacu: Cena takva da se kupuju na krišku

Prve lubenice i dinje stigle na Zelenu pijacu iako nisu još iz naših bašta mnogi žele da ih probaju jer nam za sada stižu iz Grčke i Albanije dok nedođu naše sa naših njiva. Kupci uglavnom gledaju ređi kupuju jer je cena dinje po kilogramu do 3oo dinara a za lubenicu po kilogramu treba izdvojiti 100 dinara, prenosi RTV Pančevo.

Lepe, okrugle, šarene, zelene , crvene i slatke prve lubenice stigle su na Zelenu pijacu. Dolaze nam za sada iz Albanije i Grčke ali bi uskoro trebalo da sazriju i na našim njivama, napominju trgovci. Naučili smo da kupujemo što veće ,raznih sorti, među kojim je kraljica najslađ,a, ali prve lubenica sada na našoj pijaci kupujemo na krišku čisto da probamo, napominju prodavci.

-Ima, kupuju ljudi lubenice ali su sad naučili na kriške ko će da kupi celu ko je sam u kući.Zavisno koliko je teška lubenica kada se raseče košta i kriška, kilogram je 100 dinara.Dolaze iz Grčke i Albanije , naše još nisu stigle to će biti do kraja meseca.Dinje stižu iz plastenika, ali ih ima iz uvoza cena je od 250 dinara.Ko ima kod kuće neku voćku on razume vidi da nije rodila ali ima onih koji nerazumeju nekom je i dinar skupo. I prošla godina je bila teška ali je ipak bilo svega, rekla je prodavačica Blažica Janačković .

Tek će bostana biti na našoj pijaci ,neki su naučili da je kuckaju, stiskaju,sve u želji da provere da li je zrela i kako bi odabrali najslađu. Veoma zdrava za naše bubrege i za našu liniju jer nema puno kalorija a najzdravija da se tokom vrućina rasladite sa nečim što je slatko, hladno i ukusno.

