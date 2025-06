Vučić: Mnogo smo radili na pravljenju snažnije Vojske Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom intervjuu večeras u emisiji “Prva tema” na televiziji Prva ocenio je da je Voska Srbije jača nego ikad i da je odlično opremljena te dodao da mali broj ljudi zna šta je sve poslednjih godina nabavljeno pošto je to rađeno u tajnosti.



O sukobu Izraela i Irana

– Nadam se da do toga neće doći, a mislim da hoće. Verujem da ono što se nadam i da neću biti u pravu, suviše je snaga angažovano. Mislim da se Amerikanci pripremaju za napad a nadam se da do toga neće doći, da je u pitanju samo pretnja – rekao je govoreći o trećem nosaču.

– Nije dobro da postoji ova nesigurnost u svetu – dodao je.

– Gas skače neverovatnom brzinom a onda to utiče na proizvodnju mnogih proizvoda, a čini mi se da mnogi naši ljudi to ne razumeju. Nije pitanje ko za koga navija, to i pravi problem ovoj zemlji, zato bi bilo dobro da se što pre završi sukob. Videli smo neverovatne udare izraelskih snaga, neverovatnu preciznost. Mosad je njihova spoljna služba, unutrašnja je Šabat, ona je radila u Gazi. I treća je Aman, to je vojna služba. 53 odsto u Iranu je pogođeno sa zemlje, morate da skidate kapu i da kažete da takva služba na svetu ne postoji. To su ljudi koji su se infiltrirali pre 15 godina, sve vreme radili za Mosad i čekali trenutak da sprovedu taj zadatak.

– Svakako može doći do još većih sukoba. Nama su prijatelji i jedni i drugi i nadam se da će se pronaći neko rešenje. Da se ostave emocije po strani. Strašno je što ekonomski trpimo veliku štetu. Moreuz je širok 41 kilometar, koji razdvaja Iran od Omana i Emirata, samo 41 km. Tuda prođe 20 odsto svetske nafte. Prođe i značajna količina katarskoj LNG.

– Plašim se da sve ide u tom smeru da se dogodi. Očekujem narednih dana još iznenađenja od strane Mosada. Svi sada u svetu igraju svoje drugo poluvreme. Samo se nadam da na Balkanu drugog poluvremena neće biti.

Vučić najavio velike promene u Vojsci Srbije

– Mnogo smo radili prethodnih meseci na opremanju, modernizaciji i pravljenju snažnije Vojske Srbije, više nego što je ikad bila. Radićemo veliku vojnu paradu, da vidite ono što ljudi ne znaju da imamo. To smo krili, to su ogromne promene u Vojsci Srbije u narednom periodu. U ponedeljak ću imati zvanično kolegijum generalštaba gde ćemo razgovarati o svim neophodnim promenama. Ići ćemo na to da napravimo “digitalna armija program/platforma”. Videćete šta smo sve kupili, ne smem još sve ni da kažem. Snimali su nam dronovima iz okolnih zemalja, prelazili u našu teritoriju, NATO dronovi, ne možete to mnogo da krijete, ali nismo uključivali da ne bi mogli da znaju, i mali broj ljudi, najviše 5 zna šta smo doneli u našu zemlju.

– Vaša vojska time postaje strahovito ubojita – dodao je.

– Bilo bi mnogo glupo da mi potcenimo stvaranje vojnog saveza između Prištine, Zagreba i Tirane. Pri tome, svakog meseca pozivaju Sofiju da im se pridruže. To je vojna osovina, zbog čega je stvorena? Prvi put je uzet neko ko ni nije članica NATO-a, ali može zato što oni smatraju da za njih postoji regionalna pretnja. Okruženi smo NATO zemljama, koga mi možemo da ugrozimo Nikoga. Ali mi moramo da budemo spremni da sačuvamo našu zemlju. Građani Srbije biće ponosni na svoju vojsku, čime raspolažemo. Danas smo mnogo moćniji nego svi u našem okruženju, ali došlo je do promene doktrine u Vojsci Srbije, naša snaga mora da bude neuporedivo veća da bismo mogli da sačuvamo svoju slobodu. Imaćemo ogromne promene, mnogo vrsta dronova.

– Prijavilo nam se više ljudi za povratak iz Tel Aviva i Jerusalima. Mi smo svoj posao obavili.

O Rusiji i Ukrajini

– Rusi kažu “za nas je ovo kraj ’42”. Nijedna strana nije ostvarila svoje ciljeve i nije ni blizu. 6 meseci ranije sam predlagao primirje u Budimpešti, tada me je Zelenski… ne mogu da kažem napao, optužio, ali bio je protiv toga, jer je mislio da će Zapad snažnije stati uz njega, a sad je došao do toga da je u težoj poziciji. Posebno su ljudi iz Dombasa, pre 2. svetskog rata, naročito u njemu, danas su pretežno na ruskoj strani, to su izuzetno hrabri borci, najhrabriji iz 2. svetskog rata. Rusi osećaju svoju priliku i nadmoć, Ukrajinci žele da sačuvaju sve što mogu od svoje zemlje i to nama svima pravi mnogo problema. Mnogo muka, mnogo nerazumevanja. Mi smo mala zemlja, baš briga te velike za nas. Misle da moramo da budemo njihovi poslušnici. I jedni i drugi.

– Srbija je moj život i nikad je neću izdati – istakao je.

Vučić o blokaderima

– Ja sam 11. decembra održao konferenciju na kojoj sam saopštio da ispunjavam sve zahteve i rekao “videćete ako su ispunjeni, ne postoji šansa da priznaju to”. To je kao kad pijancu saopštavate “stani” u nekom trenutku. Ovi ljudi nisu pijanci ali su opijeni slavom i željom da nerad i slava traju doveka i nema racionalnog argumenta. Oni misle da je ista situacija danas kao što je bila pre 6 meseci. Njihov program od početka do danas je mogao da stane u 4 reči, a one su: Srbija mora da stane. Njihova sva politika se svela da Srbija mora da stane. Hvale se time koliku su štetu svojoj državi naneli. Što ne može normalan čovek koji voli svoju zemlju da prihvati. Svaki domaćin voli dobro svojoj kući.

– Vredni ljudi Srbije su se ujedinili i suprotstavili im se. Neki su se plašili, neki sklonili, ali mnogo ljudi im se suprotstavilo. Stranka kojoj pripadam je stranka u kojoj ne možete da pronađete nijednog čoveka da se sklonio i pobegao u neku drugu stranu. U stranci Vučevića nema nijednog. Najtežih 7 meseci za tu političku stranku, nijednog. Čak se neki i vraćaju. Organizatori spolja su bili sigurni da će sve da bude sklonjeno mnogo ranije. I zaprepastili su se hrabrošću ljudi da im se suprotstave. Zato što ljudi neće da im daju da im sruše državu i zato nisu uspeli. Nema šta nisu lagali. Nema kakvo nasilje nisu provodili. Hoćete da pričamo o zvučnom topu? Nikada nije bilo nikakvog zvučnog topa, lagali su sve i znali su da lažu! Nije ih bilo briga što lažu, kao što su lagali i za Jovanjicu…

– Jedna laž je drugu sustizala. Napadi na ljude koji bi samo da prođu svojim putem pa su posle ti bili optuživani da su oni hteli da počine ubistvo. Tukli su i maltretirali novinarke.

O blokadama

– Radimo na tome na mudar i pametan način. Blokaderi žele pendrek spasa već dugo. Zato sam i kao predsednik neretko napadan od strane svih. Mislim da smo mi vodili mudru politiku, tu je deo našeg naroda, naših građana o kome moramo da brinemo takođe. Da razumemo njihove zablude. Pod ogromnim su pritiskom od strane United media i drugih.

(Pančevac)