Predsednik Vučić: “Imali smo jedan od presudnih sastanaka za promene koje slede za Vojsku Srbije”

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti pošto je prisustvovao sednici proširenog kolegijuma načelnika Generalštaba, koja se održala u kasarni “Banjica 2”.

– Došao sam prikladno odeven, Gašić je neprikladno odeven, jer po naredbi je načelnik Generalštaba rekao terenske košulje kratkih rukava. Tako piše u pisanoj naredbi, ukazao sam poštovanje, ali mnogo važnije od toga, danas smo imali jedan od prelomnih, presudnih sastanaka za promene koje slede u Vosjci Srbije – rekao je Vučić.

Istakao je da su menjali doktrinu vojske.

– Po toj doktrini, naša vojska mora da bude neuporedivo snažnija i mi smo u prethodnih 10 godina, ali psoebno u godinu dana mnogo učinili na modernizaciji naše armije. Imamo u svetu situaciju gde pravo i pravda odavno ne postoji. Ali više ne postoje ni pravila i mi moramo to da prihvatimo – kaže predsednik.

– To je mnogo teško razumeti, ali mi moramo to da razumemo. To što vam je garantovan teritorijalni intergitet poveljom UN više ne znači ništa, zahvljajući ponašanju velikih sila, jer to brutalno gaze po potrebi. Izmišljajući nove i nepostojeće principe, moramo na to da se naviknemo. Da podignemo nivo naših odbrambenih sposobnosti.

Predsednik dodaje da je analizirano više stvari, i da po prvi put ima nekih dobrih ljudi po pitanju ljudstva.

– Po prvi put imamo veći odziv nego što smo se nadali, za pojedine jedinice. Po prvi put ćemo imati 85 odsto popunjenosti za naše specijalne jedinice, što nikada nismo imali. Pre nekoliko dana se ljudi prijavili na konkurs, koji je odlično ispraćen bio. Sada imamo 868 prijavljenih dodatno – naglašava on.

– Mogli smo da analiziramo sve, šta smo kupili, a videćete špta smo kupili, napravili i proizveli. Ukoliko bi zemlja bila napadnuta od snažnijeg agresora, mogli bi da pružimo mnogo snažniji otpor. Naš otpor bi bio nesrazmerno veći nego št oje bio 99 godine. A odogovr nekih od njih je bio apsolutno odvraćajući i od najsnažnijeg agresora. Videćete koji su novi sistemi nabavljeni – kaže Vučić.

Kaže da je hrvatska armija izuzetno snažna, organizovana, u svim segmentima dobra.

– Izuzetna snaga i sila i videćemo šta će 5og na paradi moći da pokažu. Naše je da to sagledamo, a onda mi smo to ranije zakazali pre njih. Videćete čime Vojska Srbije raspolaže i uveren sam da se nećete postitedi napretkom svoje vojske i zemlje. Imamo dobru, ozbiljnu vojsku koja mnogo još mora da radi i napreduje.

Kaže da su doneli odluku da idu u formiranju digitalne platforme.

– Imaćemo uskoro moćne bespilotne letelice koje će imati dalek vidokrug. Sve što bude ta letelica videla, danju i noću, tenkisti, to vidimo i mi u komandnim sobama. I više ne guibite vreme na sagledavanje situacije. Za to će nam trebati 4 ili 5 godina da taj program provedemo ud elo. Imaćemo jednu od najmoćnijih malih armija na svetu.

Kaže da će parada biti najveća koja je do sad organzivana.

– Učestvovaće 10.000 vojnika u tome. Nema mnogo zemalja mogućnost da izvede toliki broj vojnika – kaže Vučić.

Odgovori na pitanja novinara

– Mi želimo kao Srbija mir na Bliskom i Srednjem istoku. Nama su prijateljski zemlje i Izrael i Iran. Imamo sudbinu kroz koju je prolazio jeverjski narod i Jevreji su uvek ovde poštovani. Kod nas isto tako nema antiislamskih poruka, niti će ih biti. Iran nije priznao nezavisno Kosovo, Iran je glasao ra zrezoluciju protiv nas. Iran je priznao Kosovo, ali nije podržao Rezoluciju. Oba naroda su nam prijateljska, ne razumem zašto nisu to rešavali diplomatijom. Mi želimo sa SAD najbliže odnose, ali da li su pogazili međunarodno javno pravo? Nema nikakve sumnje.

Kaže da postoje tri posledice. Pod jedan nema prava, nema pravde i nema nikakvih pravila u današnjem svetu. Pod dva, kako ćete svi sa Zapda da govorite RUsima o kršenju nečijeg terit. integriteta kad ste ga svi prekršili. Kršili ste ga u Srbiji, ali su to mnogi zaboravili u svetu. Koji su to principi, koje je to pravo i pravila na osnovu kojih će da se sklapa mira ikada u svetu. Tonemo u potpuni haos, ceo svet. Nafta nam je danas za 25 posto skupplja nego pre 10 dana. Držimo na pumpama na silu da ne eksplodira. Gas je otišao u nebesa. Nije to pitanje, sad ima svako pravo svakog da napadne. Ludilo se proširilo svetom, vidite da morate use i u svoje kljuse da zaštitie otadžbinu. Snažimo svoju zemlju i znamo da pravila ne postoje, a pravdu i pravo zaboravite. Radi ko šta hoće zarad svojih interesa. Došlo je vreme dodvoravanje nekoga na društvenim mrežama – kaže Vučić.

– Treća stvar, mi moramo sebe da promenimo.

Kaže da će se građani posebno iznenaditi oko dronova.

– Biće tu iznenađenja – kaže Vučić.

Odgovarajući na pitanje N1 rekao je rekao da izvozi municiju u Izrael posle 7. oktobra, posle terorističkog napada, a ne nakon američkog napada.

– Đavo je u detaljima. A vama gospodine Nešiću uvek odgovaram na pitanja. Za razliku od nekih, tako će biti uvek. Jedno je što smo mi izvozili posle 7. oktobra, a druga je situacija danas. Mi smo zaustavili bukvalno sve i šaljemo sve svojoj vojsci. Da vidite kakvi ste licemeri vi sa N1 i Nove S. Da ne isplatimo plate u Krušiku, Slobodi, Lučanima, i na svakom drugom mestu, 50 kamera biste poslali da govorite gladni ljudi, kriva država. Ta plata se isplaćuje tako što oni proizvede municiju. Mi ne prodajemo oruđe, već municiju. Od toga živi indirektno 50 hiljada ljudi, sa porodicama nekih 150 000 ljudi. Ja da ostavim 150 000 ljudi bez hleba neću. Naprotiv, moj posao je bio da im otvorim tržišta. Otvorio sam im sva azijska, američko tržište. Gde hoćete, na Antartik da izvozimo? Budite jednom u životu fer prema narodu, recite nemamo šta da kažemo Vučiću, lažemo svaki dan.

Kaže da nema problem sa time što hoće da se 28. juna prizna genocid u Srebrenici, ali da ima problem sa uništavanjem zemlje.

– Pričao sam ja sa predsednikom Irana Pezeškijanom, i to u njihovoj zgradi u UN, i posle napada 7. oktobra. Videćete sa kakvim će oduševljenjem neki ovde prihvatiti paradu u Hrvatskoj, da je to prikaz moći, a onda će krenuti da kukaju zbog naše parade – naglašava on.

Na pitanje o izborima i planovima, kaže da je sinoć dobio jedno istraživanje.

– Vi blokaderi nikakvu šansu nemate u narodu. Zato je sve više besa, ludila i sve više nekontrolisanih postupaka. Sumanutih stvari, smejaće se ljudi nivou ludila. Ali ja nisam zadovoljan. Da li bismo pobedili danas. Pa bi, i u Beogradu i u Novom Sadu. A da li bismo pobedili za godinu i po. To je bilo upitno, ali sada vidim prozor i za to. Ja uvek gledam unapred. Uskoro ćete da vidite kako su krali izbore u Kosjeriću, dokazne materijale i sve. Od 2. jula ćete da vidite kako su dobili glasove i na kojim mestima. I čemu su služili bajkeri, priznanja ljudi koji su u tome učestvovali.

(Pančevac/Objektiv.rs)