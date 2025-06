Zapažen uspeh pančevačke Sparte

Letnje masters prvenstvo Srbije (takmičenje plivačkih veterana) održano je na otvorenom bazenu SRC-a „Košutnjak” u Beogradu od 20. do 22. juna.

Na takmičenju je učestvovalo 198 plivačica i plivača iz dvadeset sedam klubova iz Rusije, Slovenije i Srbije. Plivački klub Sparta iz Pančeva, predvođen trenerom Nenadom Jovićem, predstavio se sa deset takmičara, a rezultat koji su postigli je izvanredan – 33 medalje! U ukupnom plasmanu pančevačka Sparta je zauzela peto mesto.

U grupi plivačica od 30 do 34 godine Jovana Bogdanović je osvojila zlatne medalje na 50 i 100 m prsno. Ilona Apro se nadmetala u kategoriji od 60 do 64 godine, a zaslužila je zlato na 100 m leđno i srebro na 50 m kraul. Magda Đerfi je osvojila čak tri zlatne medalje u konkurenciji takmičarki od 55 do 59 godina. Bila je najbrža u trkama na 50 i 100 m kraul i 50 m leđno. Jasna Bodrožić je zaradila bronzu na 50 m prsno u grupi plivačica od 45 do 49 godina.



Veljko Samardžija je plivao u konkurenciji od 65 do 69 godina, a osvojio je zlatne medalje na 50 i 100 m kraul i srebro na 100 m prsno. Zdravko Radić se nadmetao u grupi plivača od 55 do 59 godina i čak sedam puta se penjao na pobedničko postolje. Najsjajnija odličja je osvojio u trkama na 200 i 400 m kraul i 50 i 200 m leđno, a srebrne medalje je zaslužio posle nadmetanja na 50 m prsno i 50 i 100 m kraul.

Odličan je bio i Nenad Jović, koji se nadmetao u grupi plivača od 50 do 54 godine. On je takođe osvojio sedam medalja, od čega čak šest zlatnih. Nenad je bio najbrži u trkama na 50, 100 i 200 m leđno, kao i na 50, 100 i 200 m prsno, dok je na 100 m kraul treći stigao na cilj.

Dragan Jovanović je zaslužio bronzu na 400 m kraul u konkurenciji takmičara od 45 do 49 godina, Boris Tomka je bio drugi na 200 m prsno u grupi plivača od 35 do 39 godina, a u istoj konkurenciji Uroš Žunić je osvojio tri srebrne medalje – na 50 m kraul i 50 i 100 m leđno.

Mešovita štafeta Sparte u trci na 4 x 50 m mešovito osvojila je najsjajnije odličje, a plivali su: Ilona Apro, Uroš Žunić, Nenad Jović i Magda Đerfi.

Muška štafeta je bila druga u trci na 4 x 50 m mešovito, a tim su činili: Zdravko Radić, Veljko Samardžija, Nenad Jović i Dragan Jovanović.

Štafeta Sparte u muškoj konkurenciji na 4 x 50 m kraul okitila se bronzanim odličjem, a uspešnu ekipu su činili: Veljko Samardžija, Zdravko Radić, Nenad Jović i Uroš Žunić.

