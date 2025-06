Auto-put ‘Miloš Veliki’ stigao do Požege

Deonica auto-puta „Miloš Veliki“ od Preljine do Požege, ključna za spajanje Beograda sa Zapadnom Srbijom, biće zvanično otvorena krajem juna. Putnicima će tako biti dostupno 30,9 kilometara novog auto-puta, čime će putovanje do popularnih turističkih destinacija Ovčar Banje, Tare i Zlatibora, biti znatno jednostavnije i brže.

Mada je otvaranje prvobitno najavljeno za 28. jun, na Vidovdan, ove nedelje državni vrh nagovestio je da bi datum mogao biti neznatno pomeren. „Mi ćemo do kraja meseca, nemojte me držati za koji dan, jer je to sad pitanje kada i koliko ćemo uspeti da završimo sve papirološki, ali do kraja meseca čini se da ćemo biti u stanju da otvorimo auto-put do Požege“, kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi za novinare u utorak.

Završetkom puta Preljina–Požega kompletiran je auto-put „Miloš Veliki“ od petlje Surčin u Beogradu do Požege, u dužini od oko 153 kilometra. Procenjeno vreme putovanja od Beograda do Požege biće kraće za oko 75 minuta, dok će dužina puta biti kraća za 25 kilometara, u odnosu na putovanje Ibarskom magistralom. Drugim rečima, od Beograda do Zlatibora stizaće se za oko dva sata.

(Blumberg)

Poskupeli polovni automobili u Srbiji, kupci sve oprezniji