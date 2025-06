Kovačica: Važna pomoć za 28 domaćinstava

U Kovačici su potpisani ugovori o unapređenju energetske efikasnosti. Za ove namene opština Kovačica i Ministarstvo za energetiku zajednički su izdvojili 6.250.000 dinara, od čega svaka strana učestvuje sa po 50%.

U Skupštini opštine Kovačica, potpisani su ugovori za unapređenje energetske efikasnosti. Ukupno 28 domaćinstava će dobiti polovinu novca od ukupnog iznosa koji im je neophodan u ove svrhe, rekao je Petar Višnjički, predsednik opštine Kovačica.

„U pitanju su fasade, zamena stolarije, zamena kotlova, i naravno solarni paneli, koji su popularniji iz godine u godinu, kao i ostale stvari koje služe za energetsku efikasnost u samom domaćinstvu. Stvarno, zadovoljstvo mi je što smo ove godine to uspeli ranije da uradimo. Imali smo 28 potpisnika ugovora, ukupno smo izdvojili preko 6 miliona dinara.“

Meštani koji su potpisali ove ugovore navode da im subvencije znače i da će im i te kako pomoći.

„Pa, čuli smo za konkurs i prijavili smo se. Pratili smo smernice, šta nam ljudi iz Opštine govore. I bilo je bez ikakvih problema. A nama mnogo znači. Ne samo meni, ja verujem svima onima, i koji su kompletno ušli u ovaj program, a i koji nisu. Verujte, to je tako jedna velika pomoć.“

„Pa mnogo znači za energestku efikasnost. Konkretno mi smo konkurisali za fasadu. To nam puno znači zbog uštede na samom grejanju, računu za struju. Dobili smo 50% povraćaja, tako da nam dosta znači. I sa ekonomskog smisla, a i sa ovoga što želimo da uradimo, jer dugoročno time ćemo smanjiti račune za struju i za grejanje.“

Prema rečima Petra Višnjičkog, naredni konkurs za unapređenje energetske vrednosti može se očekivati na jesen.

Višnjički je najavio da će u narednom periodu obilaziti domaćinstva koja su učestvovala u ovom programu. Izrazio je nadu da će meštanima Kovačice ova sredsta mnogo značiti, te da će na taj način moći da uštede i taj novac iskoriste u neke druge svrhe.

„I mogu da najavim slobodno da već planiramo i za ovu godinu ispisivanje novog kruga konkursa. Ja se nadam na jesen, tamo negde krajem septembra ili oktobra, da ćemo moći da raspišemo novi krug. Tako da, pozivam ovom prilikom sve one koji se do sada nisu prijavljivali i oni koji su se prijavili, a možda nisu prošli na nekom od prethodnih konkursa, kao i one koji su prošli. Svako ima pravo da se prijavi više od jednog puta. Da iskoriste ovo, da iskoriste to da povećaju svoj, da kažem, svoj status u društvu kao odgovornih potrošača, da ozelenimo našu opštinu. Svakako, mislim da ovo nisu male uštede u kućnom budžetu, pa eto, da se osvrnemo i na taj aspekt, a opština Kovačica, svakako, u narednom periodu trudiće se i da poveća broj korisnika, i da budemo ekspeditivniji što se tiče i ugovora i izvršenja konrektno samih radova.“

(Pančevoinfo)

