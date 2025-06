Direktor policije: Policija Srbije neće dozvoliti bilo kakav pokušaj upada u institucije

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da policija ima saznanja da može doći do pokušaja narušavanja javnog reda i mira i pokušaja upada u neke institucije na protestu studenata u blokadi najavljenog za Vidovdan.

„Policija će biti vidljiva, građani koji se kreću, bilo da su učesnici protesta, ili bilo ko drugi, jasno i vidljivo će uočiti pripadnike policije, to dodatno govori da oni koji pokušaju da naruše javni red i mir to čine svesno“, kazao je Vasiljević za Radio-televiziju Srbije.

Bilo kakav pokušaj napada na policiju, pokušaj upada u bilo koju državnu instituciju, pokušaj upada u medijske kuće, upada u privatnu imovinu, policija Srbije neće dozvoliti, rekao je direktor policije.

„Zato pozivam građane Republike Srbije, pozivam sve one koji se okupljaju na bilo kom mestu, da poštuju zakon Republike Srbije, da ne narušavaju javni red i mir, da ne čine krivična dela, već da bilo koji vid svog ponašanja usklade sa zakonom i da u skladu sa zakonom ostvaruju svoja prava“, naglasio je general Dragan Vasiljević uoči skupa u Beogradu na koji su pozvali studenti u blokadi na Vidovdan.

Na teritoriji Republike Srbije, na teritoriji Beograda, biće zaštićene sve državne institucije, sve institucije od vitalnog značaja za Republiku Srbiju, dodao je direktor policije.

„Biće zaštićene i medijske kuće. Biće zaštićena i privatna imovina. Policija Republike Srbije reagovaće na svako nasilje. Nećemo dozvoliti bilo koji vid nasilja. Zato da građani samo poštuju propise, poštuju zakon. Svi oni koji se okupljaju na bilo kom mestu, moraju poštovati zakon“, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević.

Prema rečima direktora policije čak 95 odsto javnih okupljanja nije prijavljeno.

„I ovo javno okupljanje koje sutra po različitim objavama na društvenim mrežama nije prijavljeno. Znači nije prijavljeno u skladu sa zakonom. Zato oni koji učestvuju u tom javnom okupljanju u startu krše propise“, rekao je general Vasiljević.

Kaže da policija ima saznanja da može doći do pokušaja narušavanja javnog reda i mira i pokušaja upada u neke institucije.

Svaki pokušaj upada u institucije biće sankcionisan

„Sve institucije će biti zaštićene, nijedna neće biti ugrožena i svaki pokušaj upada u institucije biće sankcionisan“, rekao je direktor policije.

Policajci će biti raspoređeni na svim lokacijama koje su neophodne, i biće jasno vidljivi i uočljivi.

„Građani koji se kreću, bilo da su učesnici protesta ili ne, jasno i vidljivo će uočiti pripadnika policije. To dodatno govori da oni koji pokušaju da naruše javni red i mir, to čine svesno, videći policajca, videći državne organe da rade svoj posao, ako pokušaju da napadnu policiju, da napadnu instituciju, da napadnu objekat, na to će dobiti adekvatnu reakciju policije“, naglasio je general Vasiljević.

Policija je tu da zaštiti svakog građanina, bićemo vidljivi

Poruka za sve građane Republike Srbije je da poštuju zakone Republike Srbije, da poštuju prava drugih, da ne ugrožavaju bezbednost i sigurnost drugih, istakao je direktor policije.

„Građani Republike Srbije treba da veruju i moraju da veruju u svoju policiju. Policija je tu da sve zaštiti. Da zaštiti sve građane Republike Srbije. Da zaštiti sve institucije. Da očuva stabilan javni red i mir i bezbednost svakog građanina Republike Srbije“, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević.

(RTS)

