Ministarka saopštila bitnu vest! Odložene američke sankcije NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas Tanjugu da su američke sankcije Naftnoj industriji Srbije odložene do 29. jula i istakla da je ponovno odlaganje sankcija dobra vest za građane Srbije. Đedović je navela da su u toku noći stigle pismene potvrde Vladi Srbije o odlaganju sankcija po četvrti put. Kako je navela, sankcije su odložene teškom i napornom diplomatskom borbom.

– Vodili smo teške razgovore, kao i što je predsednik Srbije rekao, ali smo uspeli da izdejstvujemo još jedno odlaganje. To je dobra vest za građane Srbije – rekla je ona.

Ovo je četvrto odlaganje sankacija NIS-u koje su uvedene 10. januara zbog većinskog vlasništva Rusije u kompaniji. Američke sankcije trebalo je prvi put da stupe na snagu 28. februara, pa su odlagane dva puta na po mesec dana i jednom na dva meseca, do 27. juna. Kompanija NIS uputila je prošle sedmice Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija SAD, a cilj zahteva je da se kompaniji omogući neometan operativni rad i posle 27. juna, odnosno nakon isteka roka predviđenog prethodnom licencom izdatom 25. aprila tekuće godine.

– Kompanija NIS je 14. marta Ministarstvu finansija SAD podnela zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals) što predstavlja kompleksan proces – saopštio je NIS.

Kako je navedeno, do sada su kompaniji u tri navrata izdate specijalne licence Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Ašets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD kojima je odložena puna primena sankcija.

– Uprkos složenim okolnostima u kojima kompanija posluje, NIS nastavlja sa redovnim snabdevanjem domaćeg tržišta svim vrstama naftnih derivata i ostaje posvećen očuvanju socijalne stabilnosti zaposlenih – ističe se u saopštenju.

Zatim je Vlada Srbije, 24. juna, pismom Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD podržala zahtev NIS-a za produženje važeće dozvole za rad toj kompaniji za dodatnih 180 dana nakon 27. juna, kako bi se očuvala sigurnost snabdevanja naftom i naftnim derivatima u Srbiji i sprečile ozbiljne negativne posledice uvođenja sankcija po naše građane i privredu. Zbog konflikta na Bliskom istoku u prethodne dve nedelje porasla je cena nafte za oko 20 odsto.

(Tanjug)