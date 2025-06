Državna pomoći majkama od 20.000 evra

Od 2022. godine, država Srbija daje do 20.000 evra bespovratne pomoći za kupovinu prve nekretnine majkama novorođene dece.

Ova podrška je sada još dostupnija jer se može kombinovati s povoljnim stambenim kreditima za mlade, uz simbolično učešće od samo 1%. Rok za podnošenje zahteva je godinu dana od dana rođenja deteta.

Pravo na pomoć države imaju sve majke koje su rodile dete od 1. januara 2022. godine, bez obzira koje im je dete po redu. Rok za podnošenje zahteva je godinu dana od dana rođenja deteta, piše Blic.

Osnovni uslovi su:

Majka ne sme imati nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu;

Zajednički prihodi bračnih partnera ne smeju prelaziti dve prosečne neto zarade na republičkom nivou;

Nekretnina koja se kupi ovom subvencijom mora biti upisana na ime majke i ne može se prodati narednih pet godina.

Koliko iznosi pomoć?

Visina državne pomoći zavisi od toga gde se nekretnina kupuje:

Do 50% vrednosti nekretnine, za nedovoljno razvijene opštine (ali ne više od 20.000 evra);

Do 20% cene nekretnine u razvijenijim opštinama, takođe do maksimalno 20.000 evra.

Nova pogodnost: Pomoć i povoljan stambeni kredit

Najnovija izmena uredbe donela je važnu olakšicu za majke koje kupuju prvi stan – subvencija od 20.000 evra sada može da računa i kao učešće za subvencionisani stambeni kredit u okviru državnog programa za mlade.

To znači da je sada moguće:

Kombinovati bespovratnu pomoć i kredit;

Iskoristiti nisko učešće od samo 1% za dobijanje stambenog kredita pod povoljnim uslovima.

Kako da podnesete zahtev?

Zahtev se podnosi službi za dečiju zaštitu u opštini prema mestu prebivališta. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, zajedno sa Ministarstvom za rad, uskoro će objaviti i detaljnu instrukciju koja će sadržati sve tehničke korake za ostvarivanje ovog prava.

5 koraka: Kako majke mogu doći do subvencije za prvi stan ili kuću

1. Proverite ispunjenost uslova

Nemate stan ili kuću u vlasništvu

Zajednički prihodi ne prelaze dve prosečne plate

Rodili ste dete od 1. januara 2022.

Prvi put kupujete nekretninu

2. Odaberite nekretninu

Stan ili kuća mogu biti bilo gde u Srbiji

Veće subvencije (do 50%) važe za nedovoljno razvijene opštine

3. Prikupite dokumentaciju

Lična karta

Izvod iz matične knjige rođenih za dete

Dokaz o prihodima i vlasništvu

Predugovor ili ugovor o kupovini nekretnine

4. Podnesite zahtev u svojoj opštini

Obraćate se službi za dečiju zaštitu u lokalnoj samoupravi

Zahtev podnosite najkasnije godinu dana od rođenja deteta

5. Kombinujte pomoć sa jeftinim kreditom

Državna pomoć može biti iskorišćena i kao učešće

Koristite povoljan stambeni kredit uz učešće od samo 1%

Do sada isplaćeno više od 1.000 pomoći

Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, od početka primene ove mere do danas odobreno je 1.035 zahteva, a država je za to izdvojila više od 12 miliona evra.

– Kupovina prve nekretnine je jedno od ključnih životnih pitanja za svaku mladu osobu. Zato je važno da država obezbedi jasne, dostupne i povoljne mehanizme kako bi taj korak bio lakši – poručio je ministar.

Podsetimo, nakon izmene odgovarajuće uredbe omogućićemo da se i ta pomoć od do 20.000 evra računa kao učešće u jeftinim stambenim kreditima ukoliko se ispunjavaju svi uslovi“, rekao je ministar finansija Siniša Mali i ranije.

(Blic)

Univerzitet u Beogradu: Prvi upisni rok od 22. jula do 8. avgusta