Vidovdanska svečanost u Palati Srbija: Vučić uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručuje danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Vidovdana. Ceremonija uručivanja odlikovanja počela je u 10 časova u Palati Srbija.

Uručivanje odlikovanja

Među prvima su odlikovani Radovan Višković, premijer Republike Srpske, i Andrija Mandić, predsednik Skupštine Crne Gore.

Ordenje su potom primili profesori Vladan Petrov i Patrik Drid. Orden je dobio Dragoljub Kojčić, violinista Jovan Kolundžija. Posthumno je odlikovan Aleksandar Grbović Grba, koji je bio najmlađi pukovnik VS, i predsednik Opštine Požega.

Za zasluge u oblasti medicine, Orden Karađorđeve zvezde dobio je profesor Aleksandar Mitić, dekan Medicinskog fakulteta u Nišu, profesorka Valentina Arsić Antonijević, profesor Vladimir Volarević. Orden su dobili i profesorka Valerija Pinter Krekić, profesor Slaviša Nedeljković, profesor Sefedin Šehović.

Himna Bože pravde i obraćanje predsednika Vučića

Svečanost u Palati Srbija počela je intoniranjem himne Bože pravde u izvođenju umetničkog ansambla Ministarstva odbrane.

Predsednik Vučić je pozdravio prisutne uvažene goste, lidere zemalja iz regiona i domaće zvaničnike i laureate.

– Simbolika današnjeg dana ne govori samo o mučeništvu, stradanju, porazima, pa ni o pobedama. Više od toga, ona sve nas upućuje na osnovno pitanje, na osnovnu postavku koja nas određuje, a veoma je prosta: Šta si spreman da uradiš za svoju zemlju, šta si spreman da joj daš, koliko je voliš i koliko si spreman da se za nju žrtvuješ. Kada smo znali taj odgovor, pobeđivali smo, kada smo lutali, gubili smo. Zato danas za mene ne postoji važnija dužnost nego da prepoznamo i nagradimo sve koji su taj odgovor znali i glasno saopštavali, bez obzira na opasnosti. Ovo je vreme gde postoje mnogi koji hoće da Srbija pobedi, ali i oni koji hoće da pobede Srbiju. To su oni spolja, i neki koji ne razumevajući hoće da uzmu nešto od Srbije. Onih koji hoće da Srbija raste, i oni kojima je jedini san njen gubitak svake vrste. To nije nikakva velika podela, toga smo imali uvek, i verujem da ćemo ovog puta znati da u nečemu što nije novo izaberemo pravi put. To nema veze sa partijama i idelologijama, već samo sa našom budućnošću – kazao je on.

Istakao je da je za njega ovaj Vidovdan poseban, i da naš narod kaže da se sve vidi na Vidovdan.

– Vidovdan je za nas Srbe više od svega, od svakog praznika. Imamo mi formalno i veće i značajnije datume. Suštinski, ništa bolje ni veće od Vidovdana nemamo. Tu je satkano naše začeće, i razvoj, napredak, muke, patnje, i ponovno podizanje poput feniksa iz pepela. Do današnje situacije kada Srbija živi bolje nego što je ikada živela, samo mi to ne volimo da priznamo – rekao je predsednik.

Kaže da laureati od danas nose neuporedivo veću odgovornost nego što su ikada imali.

– Vi ste danas više od običnog predstavnika građana i države. Vaša odgovornost biće još veća, ali istovremeno i naznaka puta za sve mlađe koji dolaze posle vas. Hvala vama dragi prijatelji iz RS, Crne Gore, Severne Makedonije, što ste danas i uvek sa nama. Kao što smo i mi uvek sa vama. Možemo da živimo u različitim državama, ali nikada niko neće moći da nam oduzme jedinstveno srpsko ime i prezime. Hvala vam mnogo, i svima čestitam. Živela Srbija, hvala na svemu – zaključio je Vučić.

Ko su dobitnici odlikovanja

Odlikovanja će biti uručena profesoru doktoru Patriku Dridu, dekanu i redovnom profesoru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, profesoru doktoru Vladanu Petrovu, redovnom profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu i sudiji Ustavnog suda, srpskom članu Venecijanske komisije pri Savetu Evrope, autoru brojnih monografija i udžbenika iz oblasti prava.

Među dobitnicima su i Vladimir Vuković iz sela Žitkovac kod Zvečana, a kako se navodi, uprkos teškim bezbednosnim uslovima u kojima živi srpski narod na Kosovu i Metohiji, porodica Vuković ostaje postojana i odlučna da opstane na svom ognjištu, svedočeći svojim životom hrabrost, svetlost nade, vere i budućnosti.

Vidovdanska odlikovanja će dobiti i Nenad Đorđević, rudar, palilac mina u Rudniku lignita „Lubnica“.

Takođe i Jovan Kolundžija, istaknuti srpski violinista sa zavidnom svetskom karijerom i više od četiri hiljade održanih koncerata u zemlji i svetu, prof. dr Sefedin Šehović, redovni profesor Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača, Beograd, Ljubomir Ljuba Manasijević, kompozitor, tekstopisac, autor brojnih pesama od kojih su najpoznatije “Sa Kosova zora sviće” i “Vostani, Serbie”.

Takođe, odlikovanje će dobiti i Jelena Buhač Radojčić, koja je kao dete od sedam godina preživela golgotu jasenovačkog logora i po kojoj je snimljen film “Dara iz Jasenovca”, heroina kojoj su ustaše tokom Drugog svetskog rata ubile baku, dedu, oca, dva brata i još 80 rođaka. Iz jasenovačkog logora spasila ju je Dijana Budisavljević.

Predsednik će odlikovanje uručiti i Vaterpolo savezu Srbije, Branki Lazić i Dragani Ćendić, novinarkama Informer TV.

Odlikovanja će biti dodeljena posthumno Vesni Stojaković iz Vranja i potporučniku Predragu Peđi Leovcu.

Odlikovanja će dobiti i Nele Karajlić, Čeda Marković, pevač, Dušica i Nedeljko Bilkić, pevači, Dejan Nedić, profesor statistike, bivši međunarodni fudbalski sudija, sudijski analitičar i direktor Druge ekonomske škole u Beogradu.

(Pink.rs)

Danas slavimo Vidovdan: Ovo su verovanja i običaji