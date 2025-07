Časna sestra iz Sremske Mitrovice poručila sa koncerta Tompsona: Neka vide da nas ima!

Na koncertu Marka Perkovića Tompsona na zagrebačkom Hipodromu, među desetinama hiljada posetilaca, našla se i časna sestra iz Srbije – Cecilija Tomkić iz Sremske Mitrovice.

Njena izjava za hrvatske medije: „Neka vide da nas ima! Zajedno smo jači“, izrečena pred kamerama, nije prošla neopaženo. Naprotiv, izazvala je talas reakcija, postavljajući pitanje da li se radi o nepromišljenom potezu ili svesno poslatom političkom signalu.

Ko je zapravo sestra Cecilija?

Rođena u Janjevu, nekadašnjoj enklavi kosovskih Hrvata, sestra Cecilija više od dve decenije živi i radi u Sremskoj Mitrovici u Srbiji. Predaje klavir u Muzičkoj školi “Petar Krančević”, vodi crkvene horove, organizuje takmičenja i muzičke festivale.

Osnivač je Sirmium Music Festa, manifestacije koja je godinama dobijala podršku lokalne samouprave i Ministarstva kulture Srbije. Krajem 2023. godine odlikovana je Zlatnom značkom Kulture Srbije.

Upravo zbog toga – što je dugogodišnji korisnik javnog novca i lice koje se u medijima često promovisalo kao simbol suživota i kulturnog angažmana – njeno prisustvo na Tompsonovom koncertu deluje ne samo kontradiktorno, već i politički izazovno.

U kraćem razgovoru sa voditeljem koncerta, sestra Cecilija je izjavila da voli velike skupove i da se bavi muzikom, te da je zato došla. Ali rečenica „Neka vide da nas ima – zajedno smo jači“ u kontekstu Tompsonovog nastupa – koji je više puta dovođen u vezu sa šovinizmom, ustaškom simbolikom i krajnjom desnicom – zvuči kao više od lične impresije.

Neplaćeno odsustvo i status

Kako nezvanično saznajemo, sestra Cecilija je od avgusta prošle godine na dvogodišnjem neplaćenom odsustvu, ali i dalje živi u Sremskoj Mitrovici i održava kontakt sa svojom zajednicom. Formalno, ništa u njenom statusu nije promenjeno – ali simbolički, mnogo jeste.

„Nismo to očekivali“ – šok među kolegama

Vest o njenom pojavljivanju na koncertu iznenadila je mnoge njene kolege.

„Mi smo iznenađeni, nismo to očekivali. Pa ona i nije Hrvatica u klasičnom smislu, ona je Janjevka… Jeste katoličke vere, ali sa Kosova,“ kaže njena koleginica iz mitrovačke Muzičke škole.

U školskoj i lokalnoj sredini sestra Cecilija je godinama poštovana kao umetnik i profesor. Upravo zato su mnogi zbunjeni i smatraju da je „poruka poslana sa pogrešnog mesta u pogrešnom trenutku“.

Reakcije iz regiona: „Pala je maska“

Mnogo oštriji u komentarima bio je profesor iz Banjaluke koji je ranije učestvovao u žiriju takmičenja koje organizuje sestra Cecilija.

„Organizuje takmičenje u sred Srbije, dobija novac od države i lokalne vlasti, a istovremeno se pojavljuje na koncertu pevača čiji nastupi promovišu isključivost i istorijski revizionizam. U umetničkom smislu, meni je delovala kao diletant. U verskom – kao neko ko ne razume Jevanđelje. Pala je maska kvazi-duhovnosti i kvazi-umetnosti.“

Kad vera pređe granicu

Sestra Cecilija Tomkić možda nije imala nameru da izazove političku kontroverzu. Možda je zaista došla kao muzičarka i vernica. Ali kada časna sestra iz Srbije javno izgovori rečenicu „neka vide da nas ima“ na koncertu Marka Perkovića Tompsona – to više nije privatna stvar.

To je gest koji nosi poruku – htela ona to ili ne. I to poruku koja ne odjekuje samo među fanovima u Zagrebu, već i među vernicima, građanima i institucijama u zemlji iz koje dolazi.

Nekada je bila uzor kulturne saradnje i suživota. Danas, svesno ili nesvesno, postala je simbol podele.

