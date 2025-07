NEVREME U PANČEVU: Padalo drveće, leteli krovovi

Olujni vetar, koje je u utorak, 8. jula, u ranim popodnevnim satima protutnjao i kroz Pančevo, ostavio je vidne tragove po celom gradu i okolini. Srećom bez povređenih, jer služba Hitne medicinske pomoći u svom izveštaju od tog dana nije navela da je nekom od građana pružila pomoć usled nevremena.

Što se tiče veće materijalne štete, prema podacima kojima je do srede, kada ovaj broj „Pančevca” ide u štampu, raspolagalo pančevačko „Zelenilo”, zabeleženo je da četrnaest stabala širom grada nije izdržalo udare jakog vetra, koji je lišće i otpatke dizao i do vrhova solitera od desetak spratova. Narodna bašta je ličila na pravo bojno polje – po travnjacima su bile razbacane grane, debele kao ruka, a u ovom najvećem gradskom parku prelomljena su četiri stabla. Nije odolelo ni drveće u drugim delovima Pančeva, o čemu svedoči i prepolovljeno stablo na Keju Radoja Dakića, kod bivše kafane „Kragujevac”. Bar do srede, kako su nadležni iz JKP „Zelenilo” izjavili za „Pančevac”, bila su prijavljena samo oštećenja vetrobranskih stakala usled pada rastinja na javnim površinama.

Veliku štetu pretrpeo je i market „Mere” na Novoseljanskom putu gde se urušio krov. Srećom, ni u ovom slučaju nije bilo posla za dva vozila Hitne pomoći koja su ubrzo, posle prijave ove nesreće, stigla na mesto nesreće.

U skoro svim naseljima padali su i delovi krovova, uglavnom limenih, ali i crepovi i delovi fasada. Građanima se savetuje da zato pregledaju svoje zgrade i kuće, da uklone oštećene ili olabavljene delove kako se oni ne bi urušili, čak i bez vetra.



