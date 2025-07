Meštani Potporanja preuzeli kante za smeće

U nastavku projektne aktivnosti koju sprovode Grad Vršac i Javno komunalno preduzeće „Drugi oktobar“, meštanima naseljenog mesta Potporanj danas su podeljene kante za smeće, sa ciljem unapređenja sistema upravljanja otpadom i smanjenja broja divljih deponija.

Kante su stanovnicima Potporanja uručivali predstavnici Mesne zajednice, kao i član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, Mario Opričić, koji je tom prilikom razgovarao sa meštanima, saslušao njihove sugestije i podelio sledeću poruku:

– Kada želimo da rešimo neki problem u lokalnoj zajednici, najvažnije je da prvo čujemo one koji u njoj žive. Dolazak na teren nije formalnost – to je način da budemo bliži ljudima i razumemo šta im je potrebno. Svako mesto, ma koliko malo bilo, zaslužuje da bude čisto, uređeno i podržano. Potporanj nije izuzetak – ovo je vaš dom, i naša je obaveza da učinimo sve da on bude što bolji – poručio je Opričić.

Meštani su sa zadovoljstvom prihvatili novu opremu, ističući da će im znatno olakšati odlaganje smeća i smanjiti pojavu otpada na javnim površinama. Izrazili su i nadu da će se ovakve aktivnosti nastaviti i u drugim oblastima života na selu.

Ovim koracima, Grad Vršac potvrđuje opredeljenost ka ekološki odgovornom razvoju svih svojih naseljenih mesta, bez izuzetka.

(Pančevac)

Letnji kamp za decu iz socijalno ugroženih porodica na Vršačkim planinama