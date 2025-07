Ovo su cene dinja i lubenica na pijacama

Šta je leto bez lubenice? Tokom ovih vrućina ništa ne može da osveži kao jedna dobra lubenica, ili pak – ko voli – dinja, te ne čudi pomama za ovim sočnim plodovima.

Da je tako govori podatak da je na veletržnici Beograd dupliran promet lubenice i dinje.

Lubenica se tamo trenutno može naći po ceni od 40 do 60 dinara po kilogramu. Ipak, cena lubenice na pojedinim pijacama u Beogradu ide i do 70 dinara po kilogramu, a tako je i u Kraljevu i Nišu, prema podacima STIPS-u Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Najviša cena lubenice zabeležena je na pijaci u Subotici – 100 dinara po kilogramu, a najniža u Leskovcu – 50 dinara po kilogramu, piše „B92“.

Ako potražite klasičnu lubenicu u prodavnicama, njena cena uglavnom ide od 60 do 90 dinara po kilogramu, a mini lubenice su nešto skuplje.

Što se tiče dinje, njena cena na pijacama u Srbiji ide i do 220 dinara po kilogramu. Kako pokazuju podaci STIPS-a, u Beogradu košta i do 130 dinara po kilogramu, u Kraljevu, Nišu i Novom Sadu do 200 dinara. Poput lubenice, i dinja je najskuplja u Subotici – 220 dinara, a najjeftinija u Leskovcu – 120 dinara po kilogramu.

(Bizportal)

