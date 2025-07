Veliki odziv na današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi

Na današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, koja je održana u sredu, u jutarnjem terminu od 9 do 12 časova, odazvalo se 53 davaoca, što predstavlja veoma dobar odziv i pokazuje koliko je humanost i dalje živa među našim sugrađanima. Tom prilikom prikupljen je značajan broj jedinica krvi, što će biti od velike pomoći pacijentima širom zemlje.

Tokom letnjih meseci zalihe krvi se osetno smanjuju, dok istovremeno raste broj saobraćajnih nezgoda i drugih hitnih slučajeva, što dodatno povećava potrebe za ovom dragocenom tečnosti. Upravo zato, svaka donirana jedinica krvi u ovom periodu ima poseban značaj.

Svi građani koji žele da se priključe akciji mogu to učiniti ponedeljkom i sredom od 9 do 12 časova, kao i poslednje srede u mesecu u popodnevnom terminu od 13 do 17 časova, u prostorijama Crvenog krsta Pančevo (ul. Žarka Zrenjanina 15).