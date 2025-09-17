Opština Alibunar: Tretman suzbijanja krpelja 18. septembra

Na teritoriji opštine Alibunar, od četvrtka, 18. septembra 2025. godine, počeće akcija tretiranja krpelja.

Tretman će se sprovoditi isključivo ukoliko vremenski uslovi to dozvole, odnosno bez padavina i vetra. Dezinsekcija će biti izvedena na javnim površinama – u dvorištima osnovnih i predškolskih ustanova, parkovima, dečijim igralištima, grobljima, kao i na centralnom delu izletišta Devojački bunar.

Kako je naglašeno, koristiće se preparati koji nisu toksični za ljude, životinje i životnu sredinu, a cilj akcije je smanjenje brojnosti populacije krpelja i zaštita zdravlja građana.

Tretiranje će biti sprovedeno sa zemlje, upotrebom ručnih prskalica, a posao će obaviti ovlašćena stručna firma EKO-SAN PLUS DOO Beograd, sa kojom Opština Alibunar ima zaključen ugovor.

Ukoliko vremenski uslovi budu nepovoljni, akcija će biti pomerena za prvi naredni pogodan termin.

